CR7 se despidió de los mundiales: «He dado todo lo que podía al fútbol»

Portugal cayó esta tarde frente a España por la mínima diferencia en los octavos de final del Mundial, quedó eliminada y fue el último baile de Cristiano Ronaldo en la competición.

El jugador ya anticipó el domingo que este iba a ser el último Mundial de su carrera y subrayó que se va sin arrepentimientos.

»Voy a ser totalmente sincero: Cristiano se irá con la conciencia tranquila al 1000%. He dado todo lo que podía al fútbol; jugar durante tantos años es mi pasión. No lo he hecho por necesidad, me va bien en la vida. Se trata de pasión. Juego con la selección y me encanta jugar al fútbol”, mencionó.

Cristiano Ronaldo ha conquistado prácticamente todo en el futbol: cinco Champions League, una Eurocopa, dos títulos de la UEFA Nations League y un sinfín de récords individuales. Sin embargo, la Copa del Mundo fue el gran trofeo que falta en su extraordinaria carrera.

Pero en sí, haber podido participar en 6 Mundiales es todo un logro, un récord que comparte entre los jugadores con más participaciones como Messi y Memo Ochoa. Además, ya hizo historia al convertirse en el primer futbolista en marcar gol en seis ediciones diferentes del torneo, pero el sueño de levantar el trofeo sigue siendo su mayor desafío.

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Su mejor actuación en Mundiales

La mejor participación de Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo fue en Alemania 2006, cuando Portugal alcanzó las semifinales bajo la dirección de Luiz Felipe Scolari.

Con apenas 21 años, el entonces atacante del Manchester United disputó seis partidos y anotó un gol de penal ante Irán en la fase de grupos.

¿Qué récords ha roto CR7 en Mundiales?

A pesar de no conquistar el título, Cristiano Ronaldo ha dejado una huella imborrable en la historia del torneo al romper varios récords:

Primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo.

28 juegos cobn los lusitanos en mundiales

Único jugador que ha marcado en seis Mundiales diferentes.

Más de 20 partidos mundialistas con Portugal.

Máximo goleador histórico de la selección portuguesa en todas las competiciones