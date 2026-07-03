Diputados aprueba ley para la construcción de la vía Río Abajo, La Paz – Quillacollo, Cochabamba

El proyecto autoriza al Órgano Ejecutivo, a través de los ministerios de Obras Públicas, Servicios y Vivienda; de Economía y Finanzas Públicas; de Relaciones Exteriores; y de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, a promover e implementar las acciones necesarias para viabilizar la ejecución del proyecto carretero.

En la sesión, los legisladores destacaron los beneficios que traerá la obra. Foto: Cámara de Diputados.

Fuente: ABI

La Cámara de Diputados aprobó este viernes el proyecto de ley que declara prioridad nacional la construcción de la carretera que unirá las regiones de Río Abajo, en La Paz, con Quillacollo, en Cochabamba, con el objetivo de fortalecer la integración de la red vial fundamental.

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“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en detalle y en grande, y siendo Cámara de Origen, queda aprobada la presente ley. Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales”, señaló el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro.

El proyecto autoriza al Órgano Ejecutivo, a través de los ministerios de Obras Públicas, Servicios y Vivienda; de Economía y Finanzas Públicas; de Relaciones Exteriores; y de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, a promover e implementar las acciones necesarias para viabilizar la ejecución del proyecto carretero.

Entre las acciones previstas se contempla la gestión de financiamiento mediante créditos, donaciones o cooperación de organismos internacionales, así como la implementación de alianzas público-privadas para la construcción, ejecución, operación y mantenimiento de la infraestructura vial.

Los legisladores paceños agradecieron el apoyo de sus colegas para la aprobación del proyecto, al considerar que es una obra anhelada desde hace varios años y que traerá beneficios para la producción y el desarrollo de la región.

En la sesión, la diputada Cecilia Requena destacó los beneficios que traerá esta obra no solo para La Paz, sino también para el país, porque formará parte de la red vial fundamental y conectará a varias regiones.

“Es una carretera estratégica por muchas razones. Quería destacar la importancia estratégica (de la vía) y de interés nacional. ¡Felicidades La Paz!”, manifestó.