Drones ucranianos atacan Rusia en el ataque más mortífero en dos años

Según las autoridades regionales, al menos ocho personas murieron en los atentados con bomba contra almacenes.

Fuente: CNN Brasil

Según las autoridades regionales, los ataques con drones ucranianos han causado la muerte de al menos ocho personas en almacenes de Rusia.

Siete de las víctimas mortales eran trabajadores de un centro de distribución en Kotovsk, en la región de Tambov. La octava muerte se produjo en un centro similar en Elektrostal, en la región de Moscú.

Ambas instalaciones afectadas pertenecían a Wildberries, una importante empresa rusa de venta online. Ucrania afirma que los terrenos se utilizaban para la fabricación de drones.

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Veinticinco personas resultaron heridas —siete de ellas de gravedad— en el ataque perpetrado en Tambov, según informó el gobernador de la región, Yevgeniy Pervyshov.

Pervyshov afirmó que los drones «estaban equipados con ojivas diseñadas para causar un mayor número de bajas», y añadió que 28 de ellos fueron derribados.

Además del hombre que falleció en la planta de Elektrostal, 37 personas resultaron heridas, ocho de ellas de gravedad, según Andrey Vorobiev, gobernador de la región de Moscú.

Ucrania ha admitido haber llevado a cabo los ataques.

“Dos importantes instalaciones logísticas fueron atacadas: en las regiones de Moscú y Tambov, a más de 500 y casi 700 kilómetros de la línea del frente”, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el sábado (18).

Las instalaciones se utilizaban «para suministrar componentes autorizados destinados a la producción de drones y equipos de navegación».

“Un enorme almacén de Wildberries, que abarca una superficie de 188.000 metros cuadrados, está envuelto en llamas”, decía un comunicado del ejército ucraniano, “y se puede ver una columna de humo negro a kilómetros a la redonda”.

Los vídeos grabados por ambas partes mostraban grandes columnas de humo gris que se elevaban hacia el cielo.

Wildberries informó que el incendio en sus instalaciones de Kotovsk había sido controlado.

Hasta la fecha, Ucrania ha centrado sus ataques con drones de largo alcance en la infraestructura energética rusa, las fábricas de armas y equipos militares, así como en los buques rusos.

Zelensky afirmó que, además de los ataques a depósitos, una instalación petrolera también fue atacada el sábado, así como otros objetivos en el mar de Azov, la puerta de entrada al mar Negro.

En las últimas dos semanas, drones ucranianos han atacado 172 embarcaciones pertenecientes a la «flota fantasma» rusa en el Mar Negro y el Mar de Azov, según Robert Brovdi, comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania.