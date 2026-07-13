EE.UU. lanza ataques contra Irán por tercera noche seguida

Emiratos Árabes afirma que ataques de las fuerzas iraníes contra dos petroleros en el estrecho de Ormuz dejan un muerto.

Estados Unidos lanzó una nueva serie de ataques contra Irán la madrugada del martes (14.07.2026), lo que supone una nueva escalada en la reanudación de las hostilidades, a pesar de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que un acuerdo con Teherán aún era posible.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) anunció que los ataques habían comenzado a las 22:45 CET del lunes, en la tercera noche consecutiva de ataques.

El Centcom informó que la orden de ataque fue dada por Trump y que se trata de operaciones destinadas a imponer «un alto costo» a Teherán.

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Según informó el Centcom en su cuenta de X, los bombardeos buscan degradar la capacidad de Irán para atacar a civiles y al transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y estos comenzaron apenas unos minutos después de que Trump asegurara en una entrevista que el país persa sería golpeado «muy duro» esta misma noche.

Emiratos atribuye a Irán ataque a dos petroleros

Un ataque atribuido a Irán contra dos buques petroleros que transitaban por la ruta marítima sur del estrecho de Ormuz causó la muerte a un tripulante indio y heridas a seis indios y dos ucranianos, informó en la madrugada de este martes el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos.

El ministerio indicó en su cuenta de X que los petroleros Mombasa y Al Bahiyah fueron atacados por dos misiles de crucero cuando se movilizaban por aguas jurisdiccionales de Omán.

«El ataque resultó en la muerte de un miembro de la tripulación india a bordo del petrolero Mombasa y en heridas a ocho personas más, incluidas cuatro con lesiones graves», señaló la información.

Según el Ministerio de Defensa de EAU, «el ataque también causó daños materiales a ambos petroleros como resultado de los incendios que se desataron a bordo, los cuales han sido controlados desde entonces».

Los Emiratos Árabes Unidos, ricos en petróleo, son uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región y han denunciado múltiples ataques con misiles y drones procedentes de Irán.

Temores de otra guerra a gran escala

La nueva ofensiva estadounidense se produce después de que Trump anunciara el restablecimiento del bloqueo naval contra Irán y asegurara que Washington asumirá el papel de «guardián del estrecho de Ormuz», una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

Irán ha respondido con ataques propios, incluyendo ataques contra estados del Golfo. La escalada de los enfrentamientos ha alimentado los temores de una reanudación a gran escala de la guerra en la región, especialmente después de que Trump declarara el fin del alto el fuego con Teherán la semana pasada.

jc (afp, efe, dpa)