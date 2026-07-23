EE.UU. sanciona a presunto jefe del Cártel Jalisco NG

Las sanciones de la OFAC afectan a Juan Carlos Valencia y a medio centenar de personas y empresas ligadas al CJNG.

Fachacada del edificio sede del Departamento del Tesoro, en Washington D.C. (Archivo 13.12.2020) Imagen: Liu Jie/Photoshot/picture alliance4

Fuente: DW

Estados Unidos anunció el jueves (23.07.2026) sanciones contra el presunto nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Juan Carlos Valencia, y 50 individuos y empresas que estarían vinculados a la organización criminal.

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Con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, Juan Carlos Valencia, también conocido como «Pelón» o «El 03», ascendió a la jefatura del CJNG tras la muerte de su padrastro, El Mencho, durante un operativo militar en México en febrero, indicó el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Los servicios de inteligencia estadounidenses aumentaron hace dos semanas la recompensa por su captura a 5 millones de dólares.

El Centro Nacional de Contraterrorismo estadounidense actualizó en junio su ficha sobre el CJNG, que a su juicio cuenta con entre 15.000 y 20.000 miembros, distribuidos básicamente en el centro del país.

El CJNG, uno de los mayores y más violentos grupos criminales de México, es considerado una organización «narcoterrorista» según la nueva designación creada por el gobierno de Donald Trump.

Las sanciones afectan a empresas del sector energético, como Petrocoda, vinculada presuntamente a «El Jardinero», considerado uno de los lugartenientes de «El 03», tiendas de alimentos o licorerías, tequilerías como «El Origen del Tequila» o empresas textiles o del sector de construcción.

La lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), que pertenece al Departamento del Tesoro, también incluye empresas de otro presunto capo del cártel, Gerardo Botello Rosales, alias «El Cachas».

Dos hermanos gemelos, Marcial Apolinar Díaz y Pedro Marcial Díaz, son acusados de liderar redes de exportación de cocaína, y por ello también sometidos a sanciones, así como sicarios involucrados en actos violentos en el norte de Jalisco o del estado de Zacatecas.

«En su calidad de uno de los cárteles de droga más grandes del mundo, el CJNG necesita una sólida red de financistas, corredores de dinero y profesionales del lavado de activos para gestionar, procesar y devolver los fondos ilícitos», añadió el comunicado.

Por ello, la OFAC sanciona a ocho individuos que presuntamente recolectan el dinero en EE.UU. en metálico para transferirlo a México, así como a familiares y empresas encargadas de lavar ese dinero.