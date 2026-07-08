El Alto: Alcaldía plantea triple impuesto a quienes alquilen sus inmuebles para actividades irregulares

La Alcaldía de El Alto impulsa una ordenanza municipal que establecerá el cobro del triple impuesto a propietarios que alquilen sus inmuebles para el funcionamiento de lenocinios, discotecas, minicines y otros locales dedicados al expendio de bebidas alcohólicas, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y desalentar actividades irregulares.

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El secretario Municipal de Seguridad Ciudadana, Elio Pacheco, informó que la medida busca generar mayor responsabilidad en los propietarios de bienes inmuebles para evitar que sus predios sean utilizados en actividades que ocasionen conflictos o afecten la tranquilidad de los vecinos.

“A partir de la aprobación de nuestra ordenanza (municipal) van a ser tres impuestos, (se aplicará) el triple impuesto para el dueño de casa que alquile su casa para lenocinios, discotecas, minicines o cualquier lugar de expender bebidas alcohólicas”, señaló Pacheco.

La autoridad explicó que los propietarios también deben contribuir al cuidado de la seguridad en sus zonas, verificando el uso que se da a los inmuebles que ponen en alquiler.

Las declaraciones fueron realizadas durante un operativo de intervención a un bar clandestino, donde se evidenció el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en horario diurno.

Durante el operativo, el Comando Regional de El Alto, con apoyo de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y la Intendencia Municipal, procedió a la clausura del establecimiento, al decomiso de bienes muebles y al traslado de las personas que se encontraban en el interior a Conciliación Ciudadana.