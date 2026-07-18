El Kremlin responde: Misiles rusos impactan en Kiev y provocan la muerte de una persona

Otras nueve personas resultaron heridas mientras los incendios arrasaban la ciudad.

Fuente: CNN Brasil

Misiles rusos impactaron la capital de Ucrania, Kiev, y sus alrededores en la madrugada del domingo (19), hora local, causando la muerte de al menos una persona y dejando nueve heridos, mientras que incendios arrasaban la ciudad, según informaron las autoridades.

Un testigo de Reuters escuchó una serie de fuertes explosiones que sacudieron la capital, mientras que la fuerza aérea ucraniana advirtió sobre una amenaza de misiles balísticos.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó a través de la aplicación Telegram que se produjeron incendios en una residencia estudiantil, un bloque de viviendas y un supermercado.

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Según Klitschko, varios edificios no residenciales y almacenes resultaron dañados en el ataque, mientras que coches aparcados y edificios de oficinas fueron incendiados en distintos distritos.

Según la administración militar, dos personas resultaron heridas en la región de Kiev y varios almacenes sufrieron daños.