El Niño podría causar olas de calor récord en 2027: alertan por riesgos de incendios y sequías extremas

El Pacífico ecuatorial acumuló una enorme cantidad de calor en la superficie y en las capas superiores del océano. Esa energía, amplificada por el calentamiento global antropogénico, está a punto de liberarse a la atmósfera a través del mecanismo de El Niño, la fase cálida de la oscilación ENSO (El Niño–Oscilación del Sur). En los próximos meses, y sobre todo entre finales de 2026 y 2027, el sistema climático podría atravesar una de las transferencias de energía más significativas, con consecuencias que se propagarían en cadena por el hemisferio y por el planeta. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Según un análisis publicado en el sitio Meteored, el pico de liberación de calor suele producirse unos meses después del máximo de las anomalías térmicas oceánicas, entre finales de 2026 y mediados de 2027. Ese calor adicional se sumaría a la tendencia del calentamiento antropogénico y al contenido de calor oceánico global en niveles récord. En ese escenario, los modelos y las previsiones citados por el medio apuntan a que 2027 podría superar el récord de 2024, y que 2028 aún podría registrar efectos residuales de ese episodio. Cómo se “carga” de calor el Pacífico y qué cambia cuando aparece El Niño

En condiciones normales —fase neutra o La Niña— los vientos alisios soplan de este a oeste a lo largo del ecuador y empujan las aguas superficiales cálidas hacia Indonesia y Australia. Ese patrón establece una diferencia de temperatura entre el oeste, donde el nivel del mar es más alto, y el este, donde se mantiene el afloramiento de aguas frías y ricas en nutrientes (upwelling) frente a las costas de Chile y Perú. La convección profunda y las lluvias abundantes suelen concentrarse en el cálido Pacífico occidental, entre Indonesia, el norte de Australia y Papúa Nueva Guinea. Pero durante El Niño los alisios se debilitan o se invierten: las aguas cálidas se extienden hacia el este, la termoclina se hace más profunda en el Pacífico oriental y el afloramiento se reduce de forma marcada. En ese contexto, según detalló el técnico meteorólogo Daniele Ingemi para Meteored Italia, la superficie oceánica se calienta entre +1 °C y +3 °C o más, con la posibilidad de valores extremos en un super El Niño, y la franja de aguas cálidas se prolonga a lo largo de miles de kilómetros. De la superficie del mar a la atmósfera: la liberación de energía y el calentamiento troposférico