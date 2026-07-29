“Es una bronca fuertísima”: la frustración de Hugo Dellien tras perder por una lesión

El tenista nacional no pudo contener su bronca y frustración tras sufrir una lesión que lo dejó fuera del partido contra su compatriota Juan Carlos Prado en el San Marino Open.

El tenista boliviano quedó eliminado en octavos de final del San Marino Open tras una lesión. Foto: RSSS

Fuente: Unitel

“Da bronca no poder jugar tranquilo”, fueron las palabras de bronca y frustración del tenista boliviano Hugo Dellien tras no poder completar su duelo ante Juan Carlos Prado, abandonado el partido y perdiendo por una lesión.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Qué bronca no poder jugar tranquilo, es una bronca fuertísima. Todos los días es algo. Es tremendo, es para romper todo, absolutamente todo”, dijo Dellien antes de afrontar la recta final del ‘tie-break’ del primer set ante Prado.

El ‘Tigre de Moxos’ quedó eliminado del torneo ATP Challenger San Marino Open en la fase de octavos de final, cuando ambos tenistas bolivianos se enfrentaban por primera vez desde la final del Bolivia Open.

Tras el duelo entre los tenistas bolivianos, con Juan Carlos Prado como ganador por el abandono de Hugo Dellien, el cruceño seguirá en competencia en San Marino cuando enfrente al argentino Facundo.