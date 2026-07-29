Estos son los días y horarios de restricción para la circulación en la ruta antigua Cochabamba – Santa Cruz

Estos son los días y horarios de restricción para la circulación en la ruta antigua Cochabamba – Santa CruzCategorías Sociedad, VideosEtiquetas 29/07/2026 Desde la ABC informaron que debido a los trabajos de refacción que se realizan en uno de los tramos se ha establecido un horario para la suspensión de la circulación. Fuente: Unitel eju.tv La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ha anunciado una restricción en la carretera nueva que une Cochabamba con Santa Cruz y vía a los valles cruceños debido a trabajos de refacción que se realizan en uno de los tramos. A través de un comunicado, se ha informado que se realiza labores de reparación en el tramo Bermejo – La Angostura, por lo que se ha establecido un horario especial para que se pueda circular por esta vía. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas [Foto: ABC] / Trabajos en la zona a los valles cruceños Este es el calendario que debe tomar en cuenta: De lunes a viernes: la restricción es de 09:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas Los sábados: de 09:00 hasta las 11:30 Mientras que los domingos y feriados: se levanta la restricción vehicular Según el comunicado que envió la ABC, los trabajos y restricciones iniciaron el pasado lunes 27 de julio, sin embargo, no se tiene la fecha exacta de hasta cuando se extenderán, por lo que, hasta nuevo aviso, se debe tomar en cuenta los horarios establecidos. Asimismo, se recuerda que estas restricciones son para la seguridad de los usuarios y que con esto se pueda garantizar y facilitar los trabajos que se ejecutan en el sector.