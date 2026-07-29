Estos son los días y horarios de restricción para la circulación en la ruta antigua Cochabamba – Santa Cruz

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ha anunciado una restricción en la carretera nueva que une Cochabamba con Santa Cruz y vía a los valles cruceños debido a trabajos de refacción que se realizan en uno de los tramos.

A través de un comunicado, se ha informado que se realiza labores de reparación en el tramo Bermejo – La Angostura, por lo que se ha establecido un horario especial para que se pueda circular por esta vía.

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[Foto: ABC] / Trabajos en la zona a los valles cruceños

Este es el calendario que debe tomar en cuenta:

De lunes a viernes: la restricción es de 09:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas

Los sábados: de 09:00 hasta las 11:30

Mientras que los domingos y feriados: se levanta la restricción vehicular