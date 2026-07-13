Revelan la nueva ruta del contrabando

La Armada Boliviana intensificó los operativos de vigilancia en el lago Titicaca ante denuncias de que embarcaciones son utilizadas para sacar de forma ilegal alimentos, combustible y otros productos hacia Perú.

Fuente: Red Uno

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

El lago Titicaca se ha convertido en una de las nuevas rutas utilizadas por contrabandistas para trasladar productos de manera ilegal desde Bolivia hacia Perú. Ante esta situación, la Armada Boliviana reforzó los controles con patrullajes permanentes y puestos de vigilancia en sectores considerados estratégicos.

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Un equipo de Red Uno acompañó en exclusiva un operativo de la Capitanía de Puerto Mayor Guaquí, que recorrió aproximadamente 15 millas náuticas durante cuatro horas, desde el puerto de Guaquí hasta la península de Taraco, para verificar el tránsito de embarcaciones en la zona.

Según los reportes de las autoridades y las denuncias de pescadores y comunidades ribereñas, las embarcaciones son utilizadas para transportar ilegalmente alimentos, aceite, azúcar, arroz, carne, garrafas de gas, combustible y otros productos, en una modalidad conocida como «contrabando a la inversa».

El capitán del Puerto Mayor Guaquí, Nicanor Ossio, explicó que los operativos buscan identificar embarcaciones que zarpan desde puertos no autorizados, principalmente durante la noche y la madrugada.

«Lo que encontramos mayormente son productos de contrabando, productos cárnicos o productos que son comercializados y transportados por embarcaciones grandes. Todo esto es llevado de forma ilegal hasta Perú», señaló la autoridad naval.

Durante los controles, el personal militar realiza la señal de alto a las embarcaciones, verifica la documentación del tripulante y efectúa la inspección de la carga para descartar actividades ilícitas.

Tras varias horas de vigilancia en temperaturas bajo cero, la Armada informó que el operativo concluyó sin encontrar embarcaciones transportando mercadería ilegal. Sin embargo, Ossio destacó que la presencia institucional en el lago es fundamental para desalentar el contrabando.

«Hemos cumplido nuestros objetivos. Si bien no hemos encontrado embarcaciones que transporten algo ilegal, hemos podido hacer presencia dentro de la jurisdicción de la Capitanía de Puerto Mayor Guaquí», afirmó el capitán Nicanor Ossio.