Fin de las vacaciones: Tres departamentos aplicarán horario de invierno prolongado

Para precautelar la salud de estudiantes y docentes, se aplicarán medidas preventivas en el regreso a las aulas

[Foto: Archivo UNITEL] / Este 27 de julio los estudiantes vuelven a las aulas

Fuente: UNITEL Este lunes 27 de julio los estudiantes retornan a clases tras un receso de invierno de tres semanas; sin embargo, hay departamentos que decidieron adoptar medidas preventivas para la salud de los alumnos y maestros por las bajas temperaturas. eju.tv





El ministro de Educación, Ricardo Sanjinés, manifestó el sábado que las vacaciones concluyeron el 24 de julio, por lo que esta semana se reanudan las labores educativas en todo el país. Tres departamentos aplicarán un horario de invierno prologando y otro exigirá el uso de barbijos.

En las ciudades de La Paz y El Alto se anunció que se retornará a clases con horario de invierno ampliado debido a que las bajas temperaturas continúan en la región, por lo que se busca resguarda la salud de los estudiantes.

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“Está confirmado el retorno a las actividades educativas en la zona del altiplano para este lunes 27 de julio (…) Habiendo realizado un análisis con las instancias correspondientes y las direcciones distritales, aún vamos a ingresar con el horario de invierno ampliado”, afirmó a UNITEL Víctor Hugo Sirpa, director departamental de Educación.

Una medida similar fue adoptada por los departamentos de Potosí y Oruro que también asumirán un horario de inverno prolongado y que se aplicará a todas las unidades educativas.

La decisión se tomó luego de una reunión interinstitucional entre el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de la región, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), además de la Junta Departamental de Padres de Familia y el DDE.

Por su parte, en Cochabamba se anunció que el retorno a las aulas será con el uso obligatorio de barbijos para evitar contagios de herpangina y la varicela entre los estudiantes.

“Por recomendaciones del Sedes, por lo menos dos semanas, vamos a obligarlos que vayan con barbijo a sus centros educativos, toda vez que no sabemos si alguien está enfermo y pueda contagiar”, indicó Edgar Veizaga, director departamental de Educación de Cochabamba.

En Santa Cruz también se tiene previsto el retorno a clases para este lunes 26 de julio, luego de las tres semanas de receso.

“Para el caso de Santa Cruz, hasta donde está definido el lunes vuelven a clases”, manifestó Ricardo Sanjinés, ministro de Educación.

Se espera que, en el resto de los departamentos como Tarija, Chuquisaca, Beni y Pando, los pronunciamientos de sus autoridades educativas se realicen durante esta jornada para la reactivación de las actividades escolares.

Fuente: UNITEL