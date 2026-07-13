Fundación Jubileo: Más de 6 millones de bolivianos ya vivían en condiciones de pobreza antes de los bloqueos

Fuente: Unitel

Una investigación de la Fundación Jubileo publicada en junio señala que más de 6 millones de bolivianos vivían en condiciones de pobreza moderada o pobreza extrema el 2024. Juan Carlos Núñez, director de esta institución, señala que que con los más de 50 días de bloqueos en Bolivia, la situación se agravó, especialmente en las zonas rurales del país.

Antes de comenzar, Núñez explica que la pobreza moderada es aquella en la que las personas tienen ingresos que les permiten alimentarse; sin embargo, no tienen lo suficiente para cubrir otras necesidades esenciales como la vivienda, la salud, la educación o gastos para el ocio.

En cambio, la pobreza extrema es cuando una persona no tiene ni si quiera los ingresos suficientes para cubrir completamente los gastos de alimentación.

El estudio de la Fundación Jubileo señala que el 2024 en Bolivia existían 4,7 millones de bolivianos viviendo en pobreza moderada y 1,6 millones de personas en pobreza extrema. Sumando ambos rangos da un total de 6,3 millones de bolivianos.

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“El valor de los ingresos se ha visto afectado por el tema de la inflación, es decir, los ingresos ya no alcanzan para cubrir las necesidades”, señala Núñez.

Además, Núñez advierte que el estudio publicado a inicios de junio de este 2026 no contempla el impacto de los más de 50 días de bloqueos en Bolivia, lo que puede agravar más las cifras.

“Esos datos son antes de los bloqueos, ahora con el impacto que han tenido estos bloqueos, mucha gente ha perdido trabajo, han quebrado negocios de comercio, de servicios, pues eso es lo que vamos a calcular. (El impacto) debe de ser mucho más alto todavía, pero hay que evaluar haciendo estudios”, manifiesta Núñez.

El economista señala que es necesario frenar la inflación con medidas estructurales y gestionar el ingreso de dólares al país, tomando en cuenta que mucho de lo que consumen los bolivianos son productores importados.

“La fuente que nos traía los dólares era el gas, es una pena que el gobierno anterior lo que ha hecho es despilfarrar y gastar todo. Y encima se utilizaron los ahorros en dólares de los bolivianos. Y entonces, lógicamente, hay mucha cosa que se tiene que cubrir primero para poder estabilizar la economía”, señaló Núñez.

BLOQUEOS EN EL ÁREA RURAL

Núñez destaca espera que no vuelvan a repetirse los bloqueos en Bolivia y señala que la zonas rurales fueron las más perjudicadas con los bloqueos convocados por la COB, Federación de Campesinos Túpac Katari y los cocaleros evistas.

“Qué irónico que los bloqueos que hemos tenido por más de 50 días nos han llevado a mayor situación de pobreza, pero no solo en el área urbana, sino también en el rural. Los propios bloqueadores, sus bases, han tenido serios problemas de poder comercializar sus productos y tanto los rurales como los urbanos ahora van a tardar un tiempo en recuperar su economía”, concluyó Núñez.