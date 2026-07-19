Gobierno envía dos helicópteros para sofocar incendios en Tarija

Desde temprano este lunes realizarán vuelos de reconocimiento por las zonas afectadas por los incendios forestales y luego ayudarán a sofocar los focos de calor desde el aire.

eju.tv / Fuente: El Deber

Dos helicópteros llegaron a la ciudad de Tarija para ayudar en la mitigación de incendios forestales en la serranía de Sama qué expande en esta noche de domingo. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, confirmó el arribo de ambas aeronaves de ala rotatoria a la pista de la IV Brigada Aérea.

Zamora indicó que desde muy temprano de este lunes realizarán vuelos de reconocimiento por las zonas afectadas por los incendios forestales y luego en coordinación con los bomberos ayudarán a sofocar los focos de calor desde el aire.

El ministro afirmó que los helicópteros vaciarán agua en lugares inaccesible donde esta el fuego. Las aeronaves llegaron por instrucción del presidente Rodrigo Paz Pereira y el compromiso que hizo Zamora junto al ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, que se reunieron este domingo con autoridades locales después de un sobrevuelo.

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La noche de este domingo se constató la propagación de incendios qué se originaron en Erquiz Ceibal y Tucumillas hacia la serranía de Sama. Se identificaron tres puntos de incendio y dos de ellos que se extienden rápidamente por las ráfagas de viento.

Incluso existe el riesgo de aproximarse al Rincón de La Victoria, donde están las fuentes de agua potable y una zona poblada.

Los incendios no fueron controlados en su totalidad debido a que los focos de calor estaban en lugares inaccesibles.

Mientras los bomberos de grupos voluntarios, de la Policía Boliviana y de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Alcaldía de Cercado se concentraron en apagar el incendio reportado en Pinos Sud, situado al suroeste de la serranía de Sama.