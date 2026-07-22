Guillermo Viscarra entra en la órbita de San Lorenzo

Guillermo Viscarra podría dar un nuevo salto en su carrera y continuar en el fútbol argentino. Desde medios y periodistas de ese país aseguran que el arquero boliviano está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de San Lorenzo de Almagro, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte del club.

La posibilidad tomó fuerza en las últimas horas debido a la inminente salida del paraguayo Orlando Gill, actual guardameta del equipo azulgrana. Tras sus destacadas actuaciones con Paraguay en el Mundial 2026, varios clubes habrían mostrado interés en incorporarlo, lo que abriría un espacio para la llegada de Viscarra.

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El guardameta de 33 años se encuentra libre luego de finalizar su etapa en Alianza Lima, donde perdió continuidad tras una lesión sufrida a comienzos de temporada. Además, la presencia de otros arqueros y la necesidad de liberar cupos de extranjeros facilitaron su salida del club peruano.

Viscarra dejó Alianza Lima después de disputar 51 partidos oficiales, registrar 17 vallas invictas y acumular 4.590 minutos en cancha. Ahora, todo apunta a que su próximo desafío podría estar en uno de los clubes más tradicionales del fútbol argentino.