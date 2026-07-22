Guillermo Viscarra entra en la órbita de San Lorenzo

Desde Argentina aseguran que el arquero boliviano tiene encaminada su llegada al conjunto azulgrana. La operación dependería de la salida del paraguayo Orlando Gill, quien despertó interés tras el Mundial 2026.
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El guardameta de 33 años se encuentra libre luego de finalizar su etapa en Alianza Lima, donde perdió continuidad tras una lesión sufrida a comienzos de temporada. Además, la presencia de otros arqueros y la necesidad de liberar cupos de extranjeros facilitaron su salida del club peruano.
Viscarra dejó Alianza Lima después de disputar 51 partidos oficiales, registrar 17 vallas invictas y acumular 4.590 minutos en cancha. Ahora, todo apunta a que su próximo desafío podría estar en uno de los clubes más tradicionales del fútbol argentino.