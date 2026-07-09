Incendio forestal en el sur de España deja 12 muertos

Las llamas se iniciaron en medio de la ola de calor que vive España y los habitantes de varios barrios fueron evacuados ante la emergencia.

En la imagen se observa un helicóptero lanzando agua a la zona donde se reporta el incendio. Foto: Samuel de Roman/Anadolu Agency/IMAGO

Fuente: DW

Un incendio forestal declarado a última hora de la tarde de este jueves (09.07.2026) cerca de Almería, en Andalucía, sur de España, ha dejado al menos 12 muertos, algunos de ellos encontrados en vehículos, informaron las autoridades.

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«La cifra de personas fallecidas en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería) se ha elevado a 12, al confirmarse el fallecimiento de otras seis personas en la zona del incendio», señaló el viernes el gobierno regional de Andalucía en un comunicado. Inicialmente se había reportado solo seis decesos.

Unos 150 bomberos y cinco camiones cisterna fueron movilizados durante la noche del jueves al viernes para combatir el incendio, precisaron las autoridades.

Los habitantes de varios barrios fueron evacuados ante la emergencia. Una mujer, herida por quemaduras, y otra persona, intoxicada por el humo, fueron trasladadas a un hospital local.

«Otras cuatro personas han sido asistidas sobre el terreno por patologías respiratorias y quemaduras leves», precisaron las autoridades regionales de Andalucía.

Además, cerca de 50 personas están alojadas en un centro cultural y varias carreteras cerraron por los incendios.

Ola de calor

Testigos dijeron a las autoridades que el fuego pudo iniciarse tras la caída de una línea eléctrica, que habría prendido la vegetación seca antes de extenderse rápidamente por el bosque circundante.

Las autoridades no han confirmado la causa. El incendio forestal se produce mientras España atraviesa una ola de calor, con partes de Andalucía bajo avisos meteorológicos naranja (el segundo nivel más alto) en los últimos días debido a las abrasadoras temperaturas.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo en mayo que este año se desplegaría el mayor dispositivo estival contra incendios forestales.

España ha sufrido en los últimos años olas de calor cada vez más largas, con temperaturas que superan a veces los 40 °C, creando las condiciones para incendios devastadores.

En 2025, más de 393.000 hectáreas fueron arrasadas por las llamas en España, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), lo que constituye los peores incendios de la historia reciente del país.