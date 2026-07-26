Investigación del INIAF abre nuevas oportunidades para mejorar productividad del cacao

El Gobierno reporta que la innovación tecnológica aplicada al cultivo de cacao avanza como una alternativa para mejorar los ingresos de los productores

Por Rodolfo Aliaga

Fuente: La Razón

El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) realizó un seguimiento técnico a parcelas de investigación en el municipio de Palos Blancos, como parte del proyecto de cooperación internacional KoLFACI Cacao, orientado a fortalecer la productividad, calidad genética y sostenibilidad ambiental del sector.

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En ese marco, el Gobierno reportó que la innovación tecnológica aplicada al cultivo de cacao avanza como una alternativa para mejorar los ingresos de los productores de los Yungas paceños.

La actividad se desarrolló bajo el enfoque “Enfrentando retos para mejorar la productividad, calidad, genética y contribuciones ambientales de los sistemas modernos de cacao en América Latina”, con la participación del Centro de Innovación Tecnológico del Café (CIT-CACAO) y estudiantes de la zona, quienes conocieron de cerca los procesos de investigación que buscan generar nuevas herramientas para los productores.

Cacao

Durante la jornada, los técnicos del INIAF evaluaron el comportamiento de dos modelos productivos: una parcela rehabilitada y una parcela tradicional, con el objetivo de comparar el rendimiento del grano de cacao durante las diferentes campañas de cosecha y etapas fenológicas del cultivo.

Este seguimiento permitirá identificar qué prácticas pueden contribuir a mejorar la producción, optimizar el manejo del cultivo y ofrecer alternativas más eficientes para las familias productoras.

Para los agricultores cacaoteros, la incorporación de tecnología y conocimiento técnico representa una oportunidad para enfrentar desafíos como la baja productividad, el deterioro de plantas antiguas y los efectos del cambio climático que afectan al sector.

Enfoque ambiental

Además del análisis productivo, el equipo técnico realizó un inventario de las especies asociadas dentro de la unidad experimental, con el propósito de medir los beneficios ambientales de estos sistemas de producción.

La evaluación busca conocer cómo los sistemas modernos de cacao pueden favorecer la biodiversidad, conservar recursos naturales y generar modelos agrícolas más sostenibles en la región.

Impulso

El trabajo desarrollado en Palos Blancos forma parte de los esfuerzos por fortalecer la cadena productiva del cacao en Bolivia, combinando investigación, transferencia tecnológica y capacitación local.

Desde el INIAF destacan que estas acciones permiten acercar la ciencia al productor, generando información que puede traducirse en mejores rendimientos, mayor calidad del grano y nuevas oportunidades económicas para las comunidades cacaoteras de los Yungas.

En una región donde el cacao representa una fuente importante de sustento familiar. La apuesta por variedades mejoradas, prácticas sostenibles y capacitación técnica se convierte en una vía para aumentar la competitividad del producto boliviano en mercados nacionales e internacionales.

Fuente: La Razón