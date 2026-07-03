Investigan tercer feminicidio en Chuquisaca; sospechoso confesó haber arrojado el cuerpo al río Pilcomayo

La víctima, madre de tres hijos, estuvo desaparecida cinco días; el Ministerio Público indaga las circunstancias del hecho y no descarta nuevos elementos

El Ministerio Público investiga el tercer caso de feminicidio registrado en lo que va de 2026 en el departamento de Chuquisaca, informó el fiscal departamental Mauricio Nava Morales. La víctima fue identificada como Amalia M. C., de 37 años, cuyo cuerpo fue hallado en el lecho del río Pilcomayo tras permanecer desaparecida durante cinco días.

Según la autoridad, la investigación se inició de oficio tras conocerse la desaparición de la mujer, madre de tres hijos menores de edad. “Una vez conocido este hecho, el Ministerio Público inició de oficio la investigación penal por la muerte de una madre de familia que deja en la orfandad a tres hijos menores de edad, disponiendo de manera inmediata la ejecución de los primeros actos investigativos para el esclarecimiento del caso”, señaló.

De acuerdo con los primeros informes forenses, la causa probable de la muerte sería un traumatismo cráneo encefálico grave, asociado a politraumatismos y shock hipovolémico agudo. La data de fallecimiento fue estimada entre cuatro y cinco días antes del hallazgo.

Las investigaciones permitieron identificar como principal sospechoso a Justo M., de 56 años, quien fue aprehendido cuando intentaba salir del municipio de San Lucas. Tras su captura, el hombre admitió haber arrojado el cuerpo de la víctima al río y haber destruido su teléfono celular, elementos que serán contrastados con pericias dentro del proceso.

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Según los antecedentes del caso, asignado a la fiscal Amparo Tinoco, la víctima y el sindicado eran dirigentes sindicales y participaron de un ampliado realizado el fin de semana en la comunidad de Sabaia. Ambos abandonaron el evento en el minibús del acusado, quien posteriormente declaró que habría atropellado a la mujer de forma accidental al retroceder el vehículo.

El investigado afirmó que, por temor, ocultó el cuerpo, lo trasladó hasta el puente de Chaulla Khocha y lo arrojó al río Pilcomayo. La Policía logró identificarlo como la última persona que estuvo con la víctima antes de su desaparición.

El cuerpo fue recuperado este jueves, mientras continúan los actos investigativos para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar el móvil del crimen. Con este caso, suman tres feminicidios en Chuquisaca en lo que va del año y 45 a nivel nacional.