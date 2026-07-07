La Alcaldía de El Alto recibe 312 antenas Starlink para unidades educativas

La Alcaldía de El Alto recibió un lote de 312 antenas Starlink, la red de internet satelital de Elon Musk, que transformará la educación y conectará al mundo a miles de estudiantes de unidades educativas de la urbe.

Con esta entrega, da cumplimiento a la firma de convenio entre el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y el Ministerio de Educación.

El alcalde Eliser Roca, anunció la instalación de las antenas en unidades educativas del municipio. Con ellas se busca mejorar las condiciones de aprendizaje de la población estudiantil.

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“Importante convenio para la ciudad de El Alto, sobre todo para la población estudiantil. Queridos hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas, niños, con mucha alegría quiero comunicarles que en los próximos días vamos a empezar a instalar 312 antenas Starlink en las unidades educativas”, informó la autoridad.

Roca remarcó que el acuerdo busca brindar a los estudiantes alteños las mejores condiciones tecnológicas. “Esto es parte del convenio que hemos logrado con el Ministerio de Educación. Siempre en ese marco de brindarles a nuestros estudiantes las mejores condiciones. Ya tendrán internet en sus respectivas unidades educativas”, sostuvo.

INSTALACIÓN

La autoridad afirmó que la instalación de las antenas comenzará en los próximos días y alcanzará a unidades educativas de los 14 distritos de El Alto.

El director departamental de Educación a.i. de La Paz, Víctor Hugo Sirpa, detalló que los estudiantes tendrán acceso a internet por dos años consecutivos con cargo al Estado.

Posterior a ese periodo, el Gobierno Municipal asumirá el costo del servicio. “Van a tener acceso al internet. Va a contribuir enormemente a la calidad educativa de nuestros estudiantes. Ahora ellos van a tener acceso a un medio tecnológico para poder fortalecer el proceso de aprendizaje”, señaló la autoridad educativa.