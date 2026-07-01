La Paz enciende la tea de las Fiestas Julias y presenta la marca ciudad «Capital del cielo»

El encendido de la tea desde el cerro Santa Bárbara, en el parque Laikakota, marcó este miércoles el inicio oficial de las Fiestas Julias. En el acto también fue presentada la nueva marca turística e institucional del municipio: «La Paz, capital del cielo».

Fuente: ABI

Durante la ceremonia, el alcalde de La Paz, César Dockweiler, explicó que la nueva identidad busca proyectar la esencia de la ciudad y fortalecer su posicionamiento como destino turístico.

«La Paz, capital del cielo, algo mucho más arriba que solamente una ciudad; una ciudad que representa, a través de sus colores, lo que realmente significa, que han sido los colores extraídos de esos aguayos de nuestras caseritas, de nuestra chola paceña», señaló la autoridad edil al realizar el lanzamiento de la nueva identidad del municipio.

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Remarcó que con este lanzamiento estratégico se pretende fortalecer el turismo desde la urbe paceña.

«Nos hemos propuesto no solamente reactivar la economía, sino proyectar la economía y convertir esta ciudad en la más competitiva de Bolivia», refirió.

El acto contó con números musicales, danzas, la presentación del video oficial y un desfile de modas con la vestimenta de la cholita paceña, entre otras actividades.