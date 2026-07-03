La Paz: encuentran en Achocalla una fábrica donde se imprimían billetes falsos

En la intervención se secuestró una gran cantidad de billetes de cortes de Bs 50, Bs 100, Bs 200 e incluso de $us 100, además de una prensa, impresoras e insumos utilizados para la elaboración del dinero falsificado.

Algunos de los billetes falsificados que fueron secuestrados. Foto: Cadena A

Fuente: ABI

Un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), ejecutado este viernes en el municipio de Achocalla, permitió encontrar una fábrica donde se imprimían billetes falsificados de manera ilegal. Cuatro personas fueron aprehendidas y una arrestada con fines investigativos.

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El director de la FELCC, coronel Henry Pinto, informó que el operativo de intervención se ejecutó luego de un trabajo de inteligencia policial desarrollado durante los últimos meses, ante denuncias por circulación de billetes falsificados.

Los equipos encontrados funcionaban en un inmueble que fue allanado por personal de la FELCC. La investigación permitió seguir la ruta del dinero falsificado hasta identificar el lugar donde era impreso.

En la intervención se secuestró una gran cantidad de billetes de cortes de Bs 50, Bs 100, Bs 200 e incluso de $us 100, además de una prensa, impresoras e insumos utilizados para la elaboración del dinero falsificado.

Se espera que, además de las personas intervenidas en el operativo, se pueda identificar a otros implicados que estarían vinculados a la distribución de los billetes falsos y a sus destinos finales.