La Paz: Usuarios reclaman incremento en sus facturas de energía eléctrica tras decreto sobre “la variación de tarifas”

La Paz. Hace una semana, se publicó el Decreto Supremo 5647 establece nuevos límites en la variación de las tarifas de electricidad e incorpora lo que ha denominado “factores de estabilización”..

Fuente: Unitel

[foto referencial ] / Uno de los medidores de energía eléctrica en La Paz

Otro usuario afirmó que el incremento afectará su economía familiar y expresó su preocupación por no contar con recursos para cubrir el pago.

“Yo pagaba 50 bolivianos, ahora me han subido hasta 230 bolivianos”, manifestó un adulto mayor.

Este martes, varios usuarios reclamaron un incremento en el costo del servicio de energía eléctrica en la ciudad de La Paz. Con facturas en mano, acudieron a las oficinas de DeLaPaz para reclamar por el aumento. Este reclamo surge luego de que el Gobierno publicó hace una semana el Decreto Supremo 5647 que amplía al 5% el límite para la variación mensual de tarifas eléctricas

“Hay personas que estamos sin pago de salarios ¿De dónde vamos a sacar dinero?”, cuestionó.

Una mujer entrevistada por UNITEL también denunció que deberá pagar un monto superior al habitual y pidió una explicación a las autoridades.

“No es dable que nos incrementen el precio ahora”, sostuvo.

Otro adulto mayor expuso su caso al señalar que, pese a registrar un consumo apenas superior al del mes anterior, el monto de su factura casi se duplicó.

“Consumí 103 kilovatios (unidad de medida de potencia eléctrica) y mi factura era de 120 bolivianos. Este mes gasté tres kilovatios más y mi factura ha llegado a 220 bolivianos”, relató.

Las denuncias surgen una semana después de que el Gobierno publicó hace una semana el decreto que amplía al 5% el límite para la variación mensual de tarifas eléctricas

El Decreto Supremo 5647 establece nuevos límites en la variación de las tarifas de electricidad e incorpora lo que ha denominado “factores de estabilización”.

El artículo 2 del decreto publicado incluye una modificación para el decreto del 27302, norma estaba vigente desde el 2003.

“La variación mensual del valor promedio en términos reales de las tarifas de distribución que aplique cada distribuidor a sus consumidores regulados, por efecto de las variaciones de precios del Mercado Eléctrico Mayorista, o por variaciones en los precios de distribución, no será superior al cinco por ciento (5%)”, señala parte del documento.