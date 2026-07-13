Lamine vs Mbappé: ¿quién ganó más veces cuando se enfrentaron?

Lamine Yamal y Mbappé se enfrentarán por primera vez en un Mundial, pero el balance de sus duelos anteriores ante favorece al del Barcelona.

Mbappé y Yamal vuelven a enfrentarse Getty Images

Fuente: ESPN

Lamine Yamal y Kylian Mbappé serán el gran atractivo de la semifinal del Mundial 2026 luego de haberse enfrentado un total de 10 veces entre futbol de clubes y selecciones, y hasta el momento el crack de España se ha impuesto en la mayoría de las ocasiones: 8 victorias por solo 2 del francés.

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Las dos veces que se vieron las caras con España y Francia, Yamal brilló más que el crack del Real Madrid. En la Euro 2024, Lamine anotó uno de los mejores goles de su carrera para acercar a España a la final y en la Nations League de 2025 logró un doblete para dejar a Francia por el camino en un partido en el que Mbappé también consiguió un tanto.

Ambos muestran su mejor versión cuando se tienen al uno enfrente del otro y las estadísticas así lo demuestran. Son seis goles y tres asistencias para Lamine Yamal, por nueve tantos y dos asistencias para Mbappé en duelos directos.

Curioso es ver que ambos logran cifras superiores a las esperadas. Los 6 goles de Lamine parten de solo un 3.1 de goles esperados (xG), mientras que los 9 de Mbappé también superan el 8.06 de xG.

¿Cuándo le ganó Mbappé a Lamine?

Las dos ocasiones en las que Mbappé se ha impuesto en la batalla ha sido protagonista. Lideró la remontada del Paris Saint-Germain en los cuartos de final de la UEFA Champions League de 2024 con un doblete en Montjuic (1-4) y anotó también en el último Clásico disputado en el Santiago Bernabéu (2-1).

Además, aquel día pudo terminar con cifras superiores, pues le anularon un gol y erró un penalti.

Lamine reinó en la temporada 2024-25

La victoria de Mbappé y el Real Madrid sirvió para cortar una abrumadora racha del Barcelona. Antes de aquella fecha, Lamine Yamal y los suyos hicieron historia al imponerse en cuatro partidos consecutivos al Real Madrid en la temporada 2024-25.

Durante aquella temporada, Lamine Yamal convirtió al Real Madrid en uno de sus socios favoritos: gol en el Bernabéu en Liga, gol en la final de la Supercopa de España, dos asistencias en la final de la Copa del Rey y otro gol en la jornada liguera celebrada en Barcelona.

Undécima entrega

El próximo martes se vivirá el undécimo cara a cara entre Lamine Yamal y Mbappé, esta vez defendiendo a sus selecciones en una semifinal del Mundial.

Hasta la fecha, Mbappé ha brillado más en el torneo siendo totalmente decisivo para Francia. Ocho goles en esta edición para alcanzar los 20 en su trayectoria histórica en Mundiales, marca solo superada por Lionel Messi.

Por su parte, Lamine sigue buscando su mejor versión. MVP en los cuartos ante Bélgica, solo ha podido registrar un gol, el que hizo ante Arabia Saudita en la segunda jornada de la fase de grupos.