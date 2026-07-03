Las debilidades de Inglaterra que debe aprovechar México

México enfrenta en el estadio Ciudad de México a Harry Kane y compañía, pero sí tienen puntos flacos

México recibirá a Inglaterra este domingo 5 de julio en los octavos de final del Mundial 2026. El duelo en el Estadio Ciudad de México será vibrante y con mucha emoción por lo que ambas selecciones prometen en el terreno de juego.

Inglaterra enfrentará a a México en los octavos de final del Mundial 2026. Ian MacNicol/Getty Images

Fuente: https://www.espn.com.pe

Aunque Inglaterra es una selección con individualidades muy fuertes, así como un técnico con mucha experiencia, no es invencible y hay cuestiones que México debe aprovechar y usarlas a favor para salir con la victoria y avanzar a los cuartos de final de la justa mundialista.

Los puntos débiles de Inglaterra

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El tema físico

Con esto me refiero a la altitud que tiene la Ciudad de México de más de 2,200 metros sobre el nivel del mar, lo que hará que los jugadores ingleses sientan la falta de oxígeno mientras corran por la cancha del Estadio Ciudad de México.

Será después del minuto 55 cuando se note cómo la falta de oxígeno les causa estragos a los elementos ingleses, que pese a ser atletas de alto rendimiento, tendrán muy poco tiempo para aclimatarse a las condiciones de la capital mexicana.

Sin portero de élite

Jordan Pickford lleva años en la selección de Inglaterra y a pesar de que juega en el Everton de la Premier League, no es un guardameta de élite ni está al nivel de grandes nombres como los hay en otras selecciones.

Pickford es bueno en términos generales, pero es uno de los puntos más débiles en cuanto a nombre y calidad individual. No es un gran atajador y muchas veces sufre con el juego de pies, por lo que la presión de los delanteros será clave.

La defensa no es la mejor

Inglaterra sufre en zona baja en líneas generales. No tiene los grandes centrales de renombre y junto con Pickford, son su línea más endeble y de la que México puede sacar provecho con una presión alta para obligarlos a saltar líneas y así recuperar el balón en los rebotes.

Por si no fuera poco, Reece James, su lateral derecho, aún no está al cien por ciento físicamente y la posición la tomó Djed Spence, quien no ha tenido grandes actuaciones. En la central Ezri Konsa y Marc Guehi no tienen el mejor entendimiento y parece que Nico O’Reilly es el único que muchas veces funciona.

Frenar a Bellingham

Se escribe fácil, pero no lo es tanto, aunque si México logra que Jude no llegue a jugadas en segunda línea, lo llevarán a la frustración y lo obligarán a salir de esa zona para buscar balones por otros sectores y entonces México aprovechar el hueco en el centro de campo.

Bellingham va de un área a la otra, tiene buen disparo de media y larga distancia y se asocia bien, por lo que es importante anularlo y ahí se abre una ventana para que Gil Mora pueda encontrarse con espacio a la ofensiva.