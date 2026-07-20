Maestros piden la anulación de la modificación del criterio de edad para la inscripción al primer año de escolaridad

La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) rechazó el comunicado emitido por el Ministerio de Educación sobre la modificación del criterio de edad para la inscripción al primer año de escolaridad del nivel inicial para la gestión 2027.

Esta organización de maestros consideró que la modificación fue realizada “de manera improvisada, unilateral y al margen de la normativa vigente”.

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“Es inadmisible que un simple comunicado contradiga la Resolución Ministerial N.º 01/2026, que establece la inscripción de niñas y niños que cumplan cuatro años hasta el 31 de marzo. Esta modificación arbitraria genera incertidumbre, vulnera la seguridad jurídica de las familias y evidencia la improvisación con la que actúa el Ministerio”, señala una nota enviada por la CTEUB al ministro de Educación, Ricardo Erick Sanjinés.

¿Qué dice el cuestionado comunicado?

El pasado 10 de julio, el Ministerio de Educación comunicó que “las inscripciones de niñas y niños postulantes para el primer año de escolaridad del nivel inicial, correspondiente a la gestión 2027, se habilitarán únicamente para los menores que hayan cumplido los cuatro años de edad hasta el mes de diciembre de 2026, previa comprobación de documentos”.

La Confederación de los profesores cree que “esta medida responde a una política de reducción del presupuesto educativo, orientada a disminuir la matrícula para justificar la fusión de paralelos, el cierre de cursos y unidades educativas, y la reducción de ítems docentes, atentando contra el derecho a una educación fiscal, gratuita y de calidad”.

“En consecuencia, la CTEUB exige el cumplimiento irrestricto de la Resolución Ministerial N.º 01/2026, la inmediata anulación del mencionado comunicado y la garantía de un presupuesto suficiente para fortalecer la educación pública. Advertimos que el magisterio urbano nacional no permitirá que decisiones improvisadas vulneren la normativa vigente ni consoliden políticas de ajuste en perjuicio de la niñez y de la educación fiscal”, señala otro párrafo de la nota enviada al ministro.