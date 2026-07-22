Medina y Cuéllar fueron titulares en el empate del CSKA Sofía 1948 por la Conference League

Empate en condición de visitante. El CSKA 1948 Sofía, equipo de los bolivianos Diego Medina, Héctor Cuéllar y José Martínez, igualó 0-0 frente al Spartak Trnava de Eslovaquia en el partido de ida de la segunda ronda de clasificación de la Conference League.

El compromiso se disputó fuera de casa y dejó la serie completamente abierta de cara al encuentro de vuelta. Tanto Diego Medina como Héctor Cuéllar fueron titulares y disputaron los 90 minutos, cumpliendo una sólida actuación en el conjunto búlgaro.

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Por su parte, el delantero José Martínez ingresó en la segunda mitad. El atacante boliviano saltó al campo a los 56 minutos en reemplazo de Mamadou Diallo.

La revancha se jugará el 28 de julio en el Estadio Bistritsa, en Sofía, donde el CSKA 1948 buscará hacerse fuerte como local para avanzar a la tercera ronda de clasificación del torneo europeo.

Para alcanzar la fase de grupos de la Conference League, el club búlgaro deberá superar tres rondas eliminatorias. La primera de ellas corresponde a la serie frente al Spartak Trnava y, en caso de clasificar, aún tendrá que disputar dos fases más.

Paralelamente, el campeonato de la Primera División de Bulgaria ya comenzó y los tres futbolistas bolivianos han venido sumando protagonismo dentro del plantel del CSKA 1948.