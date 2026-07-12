Paraguay descarta alza de peaje en la Hidrovía, que seguirá en $us 1,30 por tonelada

Ante los rumores de que el peaje de la Hidrovía Paraguay-Paraná iba a triplicarse encendió las alarmas entre los sectores productivos paraguayos. Sin embargo, el Gobierno guaraní descartó esa posibilidad y garantizó que la tarifa se mantiene en $us 1,30 por tonelada.

Exportadores, industriales y armadores advirtieron que un incremento de la tarifa elevaría los costos logísticos y restaría competitividad a una economía que depende de la vía fluvial para movilizar cerca del 80% de su comercio exterior.

La preocupación surgió luego de que la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) alertara sobre un eventual aumento del peaje de $us 1,30 a 3,80 por tonelada, tras la adjudicación de la concesión para el mantenimiento de la Vía Navegable Troncal al consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la argentina Servimagnus.

La Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) descartó de forma categórica ese escenario. Su presidente, Julio César Vera Cáceres, aseguró que no existe ninguna propuesta oficial para modificar la tarifa y afirmó que el valor continuará como antes.

«Honestamente, no sé de dónde salió esa información. Lo que tenemos es que la empresa adjudicataria mantendrá el mismo precio que actualmente se paga», afirmó la autoridad.

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Peaje

La inquietud del sector privado no es menor. Paraguay, al no contar con salida soberana al mar, depende de la Hidrovía Paraguay-Paraná como principal corredor para exportar soja, carne, combustibles y otros productos. Cualquier incremento en el costo del peaje termina trasladándose a la estructura logística y reduce la competitividad de las exportaciones.

En ese contexto, Vera Cáceres sostuvo que un aumento hasta $us 3,80 sería inviable tanto política como comercialmente y recordó el conflicto regional que generó el ajuste impulsado por Argentina en los últimos años.

«No vamos a aceptar ese precio nunca. Sabemos que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación de Argentina tampoco permitiría una medida de esa magnitud. Si por un peaje de $us 1,47 hubo un conflicto con Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay; un cobro de 3,80 sería insostenible», afirmó.

Competitividad

La preocupación de los exportadores encuentra respaldo en las cifras del comercio exterior. Solo entre enero y mayo de este año, el complejo soyero generó ingresos por $us 2.400 millones, muy por encima de los 1.771 millones registrados en el mismo período de 2025.

Con alrededor del 80% del comercio exterior paraguayo transita por la hidrovía, cualquier variación en los costos de navegación repercute directamente en los márgenes de productores, industriales y exportadores.

Incluso, algunos gremios, como el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym), consideran que la tarifa vigente continúa siendo elevada y sostienen que el nuevo esquema de concesión debería apuntar a reducir, y no aumentar, los costos logísticos para fortalecer la competitividad regional.