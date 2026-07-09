“Piden hasta Bs 50 por garrafa”: Comerciantes de comida se ven obligados a pagar más para poder cocinar

Los comerciantes cuentan que en las tiendas cercanas venden las garrafas con gas a precios que oscilan entre 30 a 50 bolivianos.

Venta de comida frente a la Terminal Bimodal.

Fuente: Unitel

Los comerciantes de comida del sector de la Terminal de Buses de Santa Cruz de la Sierra reportan pérdidas debido a la escasez de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y la dificultad de conseguir garrafas en las tiendas y distribuidoras.

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“No hay, están pidiendo en Bs 50 la garrafa, ¿Qué vamos a hacer? Hay que seguir, ganar y vender”, contó Mario Quispe, un comerciante que ven pollo y chicharrón en frente de la Terminal Bimodal y es padre de cuatro hijos.

Indicó que en las tiendas cercanas venden entre Bs 35 e incluso Bs 50 la garrafa debido a que este producto es escaso actualmente.

Una situación similar cuenta Concepción Rojas, quien pasó de comprar tres garrafas a tan solo una, ya que no encuentra gas en las tiendas de barrio ni en las distribuidoras. Además, lo comercializan en Bs 30 en algunas ventas.

La venta de garrafas es irregular en la capital cruceña. El lunes, YPFB señaló que hubo un “aumento de la demanda” y “desfases en la distribución” en Santa Cruz, por lo que anunciaron que se iba a reforzar el despacho de garrafas.

En tanto, la Cámara Nacional de Distribuidores de GLP señaló el martes que operan actualmente con el 25% del parque de garrafas, debido a que la mayoría está fuera de circulación por daños, una situación que complica la logística.