Policía interviene un inmueble en La Paz desde donde se distribuía pornografía a 18 grupos de redes sociales

El operativo se realizó en inmuebles en la localidad paceña de Caranavi, donde se intervino tres inmuebles. Se informó que las víctimas son menores de edad.

Fuente: Unitel

Este jueves se reportó sobre un operativo en tres inmuebles en la localidad paceña de Caranavi desde donde se distribuía material de abuso a menores de edad que era distribuido en redes sociales. Existen al menos dos aprehendidos y víctimas rescatadas.

La Policía informó que el operativo se desarrolló tras una alerta que llegó desde Interpol Francia. La investigación tomó casi seis meses entre la identificación de los domicilios, de los implicados hasta dar el golpe que logró desbaratar esta organización.

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Fueron tres los inmuebles intervenidos, de donde se pudo secuestrar computadoras, celulares desde donde se cree que se enviaba el material pornográfico. Se reportó que también se logró rescatar el QR que utilizaban los acusados para realizar cobros a las personas que querían el contenido.

La investigación logró revelar que operaban 18 grupo en redes como WhatsApp, Telegram y otros que eran administrados por los acusados y donde se enviaba el material pornográfico.

La Policía agregó que además de la Interpol Francia, la Policía de Brasil coadyuvo para dar con los autores del crimen.