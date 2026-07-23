Ronaldo tiene favorito para el Balón de Oro

Ronaldo Luis Nazario de Lima fue uno de los protagonistas de la final del Mundial entre España y Argentina apareciendo en el ‘Halftime Show’ junto a otras estrellas como Ronaldinho y Madonna, y no dudó en deshacerse en elogios hacia la Roja tras convertirse en campeona del mundo por segunda vez en su historia.

El ‘Fenómeno’ destacó la gran superioridad de la selección española: «Fue un día histórico. España dominó de principio a fin, como yo esperaba. No le salieron los goles y no ganó por la distancia que merecía, pero fue un dominio absoluto durante todo el partido. Fue una paliza. La diferencia de calidad entre España y Argentina es muy grande». Además, criticó el juego de la albiceleste: «Argentina nunca jugó bien al fútbol, solo luchó con mucha garra».

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Ronaldo no solo elogió el juego colectivo de los de Luis de la Fuente, asegurando que «España tiene un ADN de juego y juega bonito. El Joga Bonito de Brasil quedó superado y la forma de jugar de España ahora es la mejor». También entró en individualidades y no dudó en señalar a Rodri como su favorito para ganar el Balón de Oro: «Es el candidato número uno a ganar el Balón de Oro. Fue el jugador más destacado de España en este Mundial y eso pesa mucho a la hora de ganar el Balón de Oro. Lo puede volver a ganar».