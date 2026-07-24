Santa Cruz: Disponen de más de 200.000 dosis contra el sarampión para vacunar a estudiantes

La Gobernación de Santa Cruz, a través del Servicio Departamental de Salud (Sedes), informó que cuenta con más de 200.000 dosis de vacunas contra el sarampión destinadas a la población estudiantil, en el marco de una campaña impulsada junto con la Dirección Departamental de Educación para inmunizar a niños y adolescentes.

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De acuerdo con el Sedes, en lo que va del año en Santa Cruz ha confirmado 50 casos de sarampión, de los cuales dos fueron detectados en las últimas semanas, evidencia de que el virus continúa circulando.

El responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Boris Chang, aseguró que la cantidad de vacunas disponible es suficiente para cubrir a la población objetivo y exhortó a los padres de familia a aprovechar estos últimos días del descanso pedagógico para llevar a sus hijos a los centros de salud.

Además del sarampión, la campaña de vacunación también abarca a la influenza.

Chang, en una entrevista con EL DEBER, detalló que los centros de salud comienzan a vacunar desde las 08:00 y la mayoría atiende hasta las 14:00. En tanto que, en los centros integrales que funcionan las 24 horas, aplican vacunas hasta las 20:00, por lo que los padres que trabajan pueden acudir después de su jornada laboral.

El responsable del PAI indicó que la aplicación de vacunas contra el sarampión y la influenza, tiene el objetivo de que los estudiantes retornen a clases el próximo lunes 27 protegidos frente a ambas enfermedades.

La campaña responde a que el virus del sarampión “continúa circulando en Santa Cruz”, además del incremento de casos registrado en Estados Unidos, lo que eleva el riesgo de contagios debido al retorno de personas que viajaron durante las vacaciones de julio.

Esto porque muchas personas han salido de vacaciones y podrían haber regresado con la enfermedad. “El sarampión puede tardar hasta tres semanas en manifestarse y comenzar a transmitirse”, advirtió Chang.

También recordó que la vacunación está dirigida a niños y adolescentes, desde los seis meses hasta los 19 años de edad. Además, brigadas del Sedes se desplazarán a algunas unidades educativas para verificar el esquema de inmunización y aplicar las dosis correspondientes, con autorización y conocimiento de los padres de familia.

Chang recordó que las vacunas contra el sarampión y la influenza “pueden aplicarse el mismo día”, ya que no existe contraindicación, salvo que la persona presente una enfermedad aguda importante.

“Son vacunas totalmente seguras que se utilizan desde hace más de 40 años y que han permitido controlar epidemias como la que vivió Santa Cruz en la década de los 80’s”, afirmó.

Finalmente, Chang alertó que la cobertura de vacunación contra el sarampión en Santa Cruz no supera el 40%, muy por debajo del 90% recomendado para lograr inmunidad colectiva y evitar brotes.

“Queremos que los padres comprendan la importancia de proteger a sus hijos. Es mejor invertir una o dos horas en un centro de salud que enfrentar una hospitalización o elevados gastos en medicamentos”, sostuvo.