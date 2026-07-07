Sorprenden a tres pasajeros con 17 cápsulas de droga en Puerto Suárez

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La intervención se realizó en un punto estático de control instalado por efectivos antidroga como parte de las tareas de interdicción al narcotráfico en esa ruta que conecta el país con Brasil. Durante la inspección de los pasajeros, los uniformados identificaron a tres personas que mostraban una actitud considerada sospechosa, por lo que fueron sometidas a una requisa personal.

Tres personas fueron aprehendidas en Puerto Suárez con cápsulas de droga

En la revisión, los policías encontraron 177 cápsulas que contenían una sustancia amarillenta. Tras la prueba de campo, el contenido dio resultado positivo para pasta base de cocaína, según el reporte de la Felcn.

Ante el hallazgo, los tres involucrados fueron aprehendidos en flagrancia y puestos a disposición del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones y la determinación de su situación jurídica.

La Felcn informó que el operativo forma parte de los controles permanentes que se realizan en las carreteras del país para detectar el transporte de sustancias controladas y desarticular las redes dedicadas al narcotráfico.

Las autoridades policiales presumen que las cápsulas de droga tenían con destino el país vecino de Brasil. El caso quedó en manos del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.