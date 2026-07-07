Sorprenden a tres pasajeros con 17 cápsulas de droga en Puerto Suárez

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Las autoridades policiales presumen que las cápsulas de droga tenían con destino el país vecino de Brasil. El caso quedó en manos del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

Sorprenden a tres pasajeros con 17 cápsulas de droga en Puerto Suárez

Tres personas fueron aprehendidas en Puerto Suárez con cápsulas de droga

Fuente: El DEBER

eju.tv


Por Ariel Melgar Cabrera

Un operativo de control vehicular ejecutado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en la carretera Bioceánica del municipio de Puerto Suárez permitió la aprehensión de tres pasajeros que transportaban 177 cápsulas de pasta base de cocaína en un bus de transporte público procedente de Santa Cruz.

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La intervención se realizó en un punto estático de control instalado por efectivos antidroga como parte de las tareas de interdicción al narcotráfico en esa ruta que conecta el país con Brasil. Durante la inspección de los pasajeros, los uniformados identificaron a tres personas que mostraban una actitud considerada sospechosa, por lo que fueron sometidas a una requisa personal.

 

Sorprenden a tres pasajeros con 17 cápsulas de droga en Puerto Suárez

Tres personas fueron aprehendidas en Puerto Suárez con cápsulas de droga

 

En la revisión, los policías encontraron 177 cápsulas que contenían una sustancia amarillenta. Tras la prueba de campo, el contenido dio resultado positivo para pasta base de cocaína, según el reporte de la Felcn.

Ante el hallazgo, los tres involucrados fueron aprehendidos en flagrancia y puestos a disposición del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones y la determinación de su situación jurídica.

La Felcn informó que el operativo forma parte de los controles permanentes que se realizan en las carreteras del país para detectar el transporte de sustancias controladas y desarticular las redes dedicadas al narcotráfico.

Las autoridades policiales presumen que las cápsulas de droga tenían con destino el país vecino de Brasil. El caso quedó en manos del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.