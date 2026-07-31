Tarija: alistan ayuda para ganaderos afectados por incendios

Autoridades departamentales anunciaron la distribución de alimento traído desde Bermejo y la movilización de veterinarios para atender a las comunidades damnificadas.

Fuente: El País

Los incendios forestales registrados en distintas comunidades del departamento de Tarija no solo dejaron miles de hectáreas de vegetación afectadas, sino que también provocaron una severa escasez de pastizales para la alimentación del ganado, situación que mantiene en alerta a productores lecheros y ganaderos. Ante este panorama, la Gobernación anunció la entrega de forraje y el inicio de campañas de vacunación y desparasitación para mitigar los efectos del desastre.

El exsubgobernador de San Lorenzo, Francisco Villarrubia, explicó que las llamas consumieron amplias zonas de pastoreo en comunidades como Coimata, La Victoria y Erquis, donde el ganado bovino depende de los pastizales naturales para su alimentación.

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Indicó que la situación también se replica en comunidades de la zona alta, como Quirusillas, Camarón, la entrada a Alpaguasi y Pampa Grande, donde igualmente se registraron incendios que afectaron la cobertura vegetal.

«Todos los sectores tienen ahora dificultades para alimentar a su ganado», afirmó.

Villarrubia comentó que recientemente observó una reunión entre el subgobernador de San Lorenzo y productores lecheros para coordinar mecanismos de apoyo frente a la falta de alimento para los animales.

«Es importante que se haga un esfuerzo para apoyar a los productores en este problema que no estaba previsto y que les ocasiona bastante dificultad para alimentar a su ganado», sostuvo.

Recordó que durante su gestión no se entregaba forraje, aunque sí se desarrollaban campañas sanitarias para fortalecer la producción pecuaria.

«Se proporcionaban veterinarios y se realizaban campañas de desparasitación y vacunación para ganado mayor y menor, en coordinación entre el Sedag, la Alcaldía de San Lorenzo y la Subgobernación», explicó.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico y Medio Ambiente de la Gobernación, David Castellanos, destacó que los incendios fueron controlados gracias al trabajo conjunto entre instituciones nacionales, departamentales, municipales, bomberos, Policía, Ejército y la población.

No obstante, reconoció que ahora comienza la etapa de atención a las comunidades afectadas.

En ese sentido, anunció que este sábado se realizará en la comunidad de Coimata la entrega de forraje gestionado conjuntamente entre la Gobernación, el municipio de San Lorenzo y la Subgobernación, alimento que fue trasladado desde Bermejo para atender de manera inmediata la falta de pastizales.

«Se va a entregar este forraje para ir mitigando en algo los efectos que ha causado el incendio y la falta de alimento que va a tener el ganado», indicó.

Asimismo, informó que el Servicio Departamental Agropecuario (Sedag) iniciará una campaña sanitaria que incluirá vacunación, desparasitación y vitaminización para el ganado de las comunidades afectadas.

Castellanos explicó que, paralelamente, los municipios deberán concluir la evaluación de daños y remitir sus declaratorias de emergencia o desastre para que la Gobernación pueda realizar la evaluación técnica y legal correspondiente antes de gestionar apoyo para las familias damnificadas en coordinación con Defensa Civil y otras instituciones nacionales.