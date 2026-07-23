Trump reactiva su guerra comercial con batería de aranceles

Los aranceles, que podrán subir hasta el 12,5% en algunos casos, impactan en grandes economías como China, India y la Unión Europea.

Una vista aérea de los contenedores de transporte, grúas de carga e instalaciones portuarias en Río de Janeiro, Brasil. (Archivo: 16.07.2026)

Fuente: DW

Estados Unidos aplicará a partir de este viernes (24.07.2026) aranceles del 10% como mínimo a unos 60 países, con lo que el presidente Donald Trump reactiva su guerra comercial que causó controversia con sus principales socios e impactó en la inflación.

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Los gravámenes se aplican en respuesta a investigaciones sobre el uso de trabajo forzoso, explicó la oficina del Representante Comercial (USTR por sus siglas en inglés) en un comunicado.

Los aranceles podrán subir hasta el 12,5% en algunos casos e impactan en grandes economías, tales como China, India y la Unión Europea. «Esta medida se aplica a los 60 principales socios comerciales de Estados Unidos, que representan el 99,4% de las importaciones estadounidenses», explicó el texto.

La agenda comercial de Trump sufrió un amplio revés en febrero, cuando la Corte Suprema dictaminó que sus aranceles indiscriminados eran inconstitucionales, ya que solo el Congreso puede aprobar medidas de este tipo.

Trump se vio obligado a cambiar de estrategia, y anunció que volvería a la carga con otras tasas aduaneras, esta vez sustentadas en investigaciones previas del USTR.