Viceministro informa que en los tres últimos años se reportaron casi 200 denuncias por minería ilegal

La cantidad de casos presentados surge luego de conocerse que el 22 de julio cuatro maletas con 189,5 kilos de oro pretendían salir en un vuelo privado desde el Aeropuerto Internacional de Viru Viru hasta Dubái con documentación falsa.

El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, declara a los medios. Foto: captura video

Fuente: ABI

En los últimos tres años se reportaron 195 denuncias por minería ilegal, informó el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, quien comprometió desestructurar este tipo de mecanismos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Según la autoridad, la minería ilegal es un problema histórico del Estado que anteriormente había sido tolerado a través de documentos físicos; sin embargo, señaló que la política del Gobierno es digitalizar estos servicios.

“No se trata de un caso, en los últimos años se han reportado 195 denuncias que comprometen la integridad de estas instituciones (AJAM y Senarecom), por lo que estamos trabajando en poder desestructurar este tipo de mecanismos que en el pasado ocurrían y sin que se enteren ni la población ni las instituciones”, afirmó García.

La cantidad de casos presentados surge luego de conocerse que el 22 de julio cuatro maletas con 189,5 kilos de oro pretendían salir en un vuelo privado desde el Aeropuerto Internacional de Viru Viru hasta Dubái con documentación falsa.

Sobre este caso, García recordó que el Estado forma parte de la querella y que se pide que la investigación alcance no solo al portador, sino también a otras personas que se encuentran implicadas.

“El Estado, a través de sus diferentes instancias, ha impedido que este hecho, de exportar ilegalmente el oro, se haya consumado”, afirmó.

En las últimas horas, un juez determinó la detención preventiva en el penal de Palmasola por 150 días para Adrián L. R., de 22 años, luego de haber sido sorprendido cuando intentaba salir del país con los lingotes del metal precioso.