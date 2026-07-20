Volatilidad del dólar vuelve a presionar a la construcción y complica contratos públicos

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La Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) advierte que desde 2023, cuando se presenta la crisis por la escasez de dólares, los materiales de construcción que son de importación incrementaron en un promedio de 60% a 70%. Mientras que la Cámara Departamental de la Construcción (Cadeco) de Cochabamba señala que siete de cada diez materiales utilizados en las obras dependen de importaciones.

“La volatilidad del tipo de cambio hace que los presupuestos tengan que ser revisados frecuentemente. El incremento de precios afecta la viabilidad de proyectos, la salud financiera de las empresas y hasta el empleo de los trabajadores. Esta situación provoca que muchas obras entren en riesgo de suspensión o rescisión de contratos, generando incertidumbre en el sector”, manifestó el Gerente General de la Cadecocruz, Javier Arze Justiniano.

El diagnóstico es compartido por las Cadeco de Cochabamba y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), que coinciden en que el mayor desafío ya no es únicamente el encarecimiento de los insumos, sino la incertidumbre que genera un tipo de cambio fluctuante en una actividad cuyos proyectos suelen ejecutarse durante varios años.

“Es difícil a veces de poder comprender cuando uno dice que el 70% de los materiales de construcción son importados. Lo que ocurre es que muchos de los materiales que nosotros llamamos materiales nacionales, en esencia son importados porque la materia prima es importada”, explicó el presidente de la Cadeco de Cochabamba, Marcelo Zubieta.

Aunque el sector constructor reconoce que la flexibilización cambiaria no provocó un salto inmediato en los precios, sostiene que el mercado comenzó a reaccionar con la cotización del dólar que marca una tendencia ascendente en las primeras dos semanas del nuevo régimen cambiario.

“Estamos sujetos a estos cambios y si no se insertan divisas en el mercado, el dólar va a seguir subiendo y, por lo tanto, los materiales también”, advirtió Zubieta.

El presidente de la SIB, Pascual Velásquez, informó que recibieron reportes de incrementos en materiales como el cemento y el fierro. “El efecto de la variabilidad del dólar, como está subiendo, hace también que suban los materiales y eso también nos afecta en las obras, porque igual ya empieza a generar un desequilibrio económico en los proyectos”, señaló.

La Cadecocruz precisó que, en los últimos dos años, la tonelada de fierro pasó de alrededor de Bs 4.500 a Bs 12.000, la bolsa de cemento de Bs 45 a Bs 70, la cerámica común de Bs 25 a Bs 45 por metro cuadrado, la madera de Bs 4 a Bs 8 el pie cuadrado, y el metro de calamina de Bs 70 a Bs 300.

Contratos públicos

La creciente volatilidad del dólar también pone sobre la mesa un problema que el sector considera estructural: la falta de mecanismos permanentes para actualizar los contratos de obra pública.

Si bien el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5597, que autoriza de manera excepcional el reajuste de precios en contratos de obra pública, las cámaras constructoras sostienen que la norma fue concebida para responder a una coyuntura específica y por una única vez y no a un escenario donde el tipo de cambio puede modificarse de manera permanente.

“Este decreto supremo en la parte pública sí ha venido a corregir o subsanar un poco esta alza de materiales hasta estas fechas, pero de aquí para adelante los incrementos que vayamos a tener ya va a ser imposible poder reajustarlos porque el decreto es de forma excepcional y por única vez”, afirmó Zubieta.

Asimismo, la Cadecocruz advierte que la aplicación del Decreto supremo 5597 enfrenta dos obstáculos: los procedimientos administrativos son lentos y muchas entidades públicas carecen de recursos para cubrir esos reajustes.

El presidente de la SIB respaldó esa preocupación y recordó que el decreto vigente únicamente contempla el reajuste de materiales y combustibles, pero deja fuera uno de los componentes más importantes: el costo de la mano de obra.

A este panorama se suma la dificultad para acceder a divisas. De acuerdo con el Gerente General de Cadecocruz, las empresas recurren al mercado paralelo, operaciones mediante criptomonedas, triangulación con proveedores, cuentas en el exterior o al sistema financiero nacional para obtener la divisa estadounidense, mecanismos que incorporan costos adicionales y terminan reflejándose en el precio final de los proyectos.

Importaciones para la construcción caen en más del 40% desde 2023 y profundizan la desaceleración

La crisis de divisas no solo elevó los costos de la construcción, sino que también redujo significativamente el ingreso de insumos al país. Según la Cadecocruz, desde 2023, las importaciones de materiales para el sector disminuyeron más del 40% y en 2025 alcanzaron uno de los niveles más bajos de la última década, reflejando las dificultades para acceder a dólares y la desaceleración de la actividad constructiva.

“Existe una relación muy importante entre las importaciones y la construcción, si vemos los datos entre 2015 a 2024, se importaron más de $us 5.000 millones en insumos para la construcción. En los últimos cinco años las importaciones han caído significativamente, esto debido a la crisis en que el país ingresó, llegando el 2025 a ser de $us 283 millones. Desde enero de 2023 las importaciones para la construcción disminuyeron más de un 40%”, señaló el Gerente General de la Cadecocruz Javier Arze.

Para el sector, la caída de las importaciones refleja un menor dinamismo de la construcción.