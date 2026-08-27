Beni: Productores de la provincia Marbán retoman el bloqueo en el puente San Pablo

Sectores productivos de la provincia Marbán (Beni) volvieron a cortar la vía que une Santa Cruz y Beni. Además anunciaron que radicalizarán la protesta después de que esta tarde la Policía gasificara a los movilizados para dispersarlos y reestablecer el tránsito. Fuentes provenientes del mismo bloqueo afirmaron que durante el operativo policial varias personas resultaron heridas, una de ellas de cierta gravedad. Por ello, han decidido retomar el bloqueo y reforzar su pedido de abrogación del decreto 5657.

La madrugada del miércoles 26 de agosto, diversos sectores productores bloquearon el puente San Pablo como una medida de presión para denunciar la difícil situación que viven por la escasez de diésel. A eso se suma el incremento del precio para los grandes productores que establece un precio por litro de Bs 18.

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Tanto la jornada de ayer, como este jueves, efectivos militares llegaron hasta el lugar para pedir a los movilizados que desistan de su bloqueo. Argumentaron que la vigencia del Estado de Excepción prioriza derechos como el tránsito, la salud o la alimentación ante medidas de presión radical como el bloqueo.

Si bien se habían dispuesto cuartos intermedios para suavizar la protesta, el corte de carretera supone un perjuicio para ambos departamentos. La mañana de esta jueves, el gobernador de Beni, Jesús Egüez, llegó también a San Pablo para pedir que levanten la medida.

En horas de la tarde, fue la policía, quien recurrió a uso de agentes químicos para dispersar a los bloqueadores y reestablecer el tránsito. Fruto de la intervención policial se conoció que hubo cinco personas detenidas y otras cinco heridas. Fuentes extraoficiales refieren que uno de los heridos habría perdido parte de la mano, situación que exaltó a los movilizados.