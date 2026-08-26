Bloqueo en Beni desafía el Estado de excepción: arroceros esperan una comisión del Gobierno para dialogar

La medida de presión continúa y un contingente de la UTOP mantiene el resguardo del lugar

Publicación: Hace 17 minutos

Fuente: Unitel

José Elio Alba Alba E. Roca

Desde entonces, la medida de presión continúa y u n contingente de la UTOP mantiene el resguardo del lugar.

[Foto: José Elio Alba-UNITEL ] / Punto de bloqueo en el puente San Pablo

El bloqueo dio inicio en horas de la mañana, donde un grupo de manifestantes cerraron el paso hasta las 10:00, cuando establecieron un cuarto intermedio de media hora para dejar pasar motorizados por el punto bloqueo, luego de la firma de un acuerdo entre el comandante de la UTOP de Beni con los productores agrícolas.

Desde la madrugada de este miércoles, el sector movilizado de los arroceros instaló un punto de bloqueo en el puente San Pablo, en la provincia Marbán, en el límite con Santa Cruz, en rechazo al Decreto Supremo 5676 del nuevo régimen del diésel. Una comisión del Gobierno se dirige al lugar para dialogar.

Por su parte, los productores agrícolas del puente San Pablo esperan que en el transcurso de esta noche pueda llegar una comisión por parte del Gobierno para atender sus demandas, y llegar a un acuerdo, puedan levantar esta medida de presión y así llegar a un acuerdo.

Efectivos de las Fuerzas Armadas también se hicieron presentes en el punto de bloqueo en horas de la tarde, e intentaron dialogar con los movilizados para que permitan el libre tránsito. Sin embargo, los bloqueadores indicaron que solo dejarán pasar vehículos oficiales, ambulancias, policías y otro tipo de vehículo.

Los movilizados piden que se elimine el DS 5676, el cual fija nuevos precios para el diésel para grandes consumidores (Graco). La norma se aprobó la anterior semana e inició con un precio referencial de Bs 18 el litro. No obstante, para la población en general se mantiene el precio actual de Bs 9,80.

El presidente de Arroceros de Marbán, Jonathan Zárate, indicó que deben acudir al mercado negro para comprar el litro de diésel a 18 bolivianos.

“Como sector productivo y productores, hoy tenemos que hacer fila entre uno a dos meses para poder adquirir 119 litros una vez al mes. Con eso no hacemos nada nosotros, no podemos producir. No podemos contribuir a la seguridad alimentaria del país”, manifestó.

Además, señaló que con el precio actual del diésel, elevan sus costos de producción, provocando que no sea sostenible ni rentable la producción.

Respuesta del Gobierno

En la misma jornada, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, descartó que se vaya a abrogar la norma y plantea a sectores trabajar en la reglamentación para aplicar cambios.

“No”, repitió de manera tajante en dos oportunidades el ministro Aramayo, cuando se le consultó si la norma iba a ser abrogada.

El ministro señaló que se han venido sosteniendo reuniones y diálogo con algunas organizaciones a quienes planteó trabajar en la reglamentación del decreto.

“Hay que reglamentar el decreto y hay normas complementarias que también hay que modificar y trabajar”, manifestó Aramayo.

Sin embargo, la jornada anterior, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, señaló que informará al Gobierno sobre la petición de los sectores movilizados en Yapacaní, observando que, “imagínese pagar Bs 9,80 y de pronto le suben a Bs 20, es una barbaridad”.

Por ello señaló que será el gabinete el que defina si se abroga o se modifica el decreto 5676.