Brasil: Flávio Bolsonaro culpa a Lula por aranceles de Trump

El senador es señalado como el principal rival de Lula en las presidenciales y en algunos sondeos aparece técnicamente empatado con el político izquierdista.

Flávio Bolsonaro, senador y candidato presidencial para los comicios de octubre. (Archivo: 26.05.2026) Foto: Octavio Guzmán/Agencia EFE/IMAGO

Fuente: DW

El senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición en las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, afirmó el viernes (28.08.2026) que los aranceles adicionales impuestos por Estados Unidos fueron una respuesta de Washington a la política exterior «agresiva» del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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«Lula consiguió con sus agresiones y sus insultos que Estados Unidos sancionara a Brasil con aranceles adicionales», afirmó el candidato presidencial por el ultraderechista Partido Liberal (PL) en una entrevista a la red de televisión Globo.

El senador, al que las encuestas señalan como el principal rival de Lula en las presidenciales y que aparece en algunos sondeos técnicamente empatado con el líder progresista en una eventual segunda vuelta, afirmó que compartió su teoría con las autoridades estadounidenses con las que conversó para intentar revertir las sanciones.

«Le dije que me parece que Lula las está provocando (las sanciones). Ataca Estados Unidos y ataca a (el secretario de Estado estadounidense, Marco) Rubio, y que seguramente estaba buscando un beneficio electoral con eso», dijo.

Bolsonaro hizo alusión a diferentes declaraciones en las que el mandatario brasileño se ha referido a Rubio como un «latinoamericano frustrado» que «odia» América Latina y Brasil.

El senador negó que los aranceles sean resultado del cabildeo realizado en Washington por su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, para presionar por sanciones contra los magistrados de la Corte Suprema que condenaron por golpismo a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

«Eduardo nunca pidió que las empresas brasileñas fueran sancionadas con aranceles», dijo.

Estados Unidos impuso el año pasado aranceles adicionales del 50 % sobre la importación de gran parte de los productos brasileños como sanción, según explicó Trump, por la persecución política sufrida por Bolsonaro, su aliado.

Tras la decisión de la Corte Suprema estadounidense de suspender tales sanciones, Washington anunció este año un arancel adicional del 25 % sobre productos brasileños para compensar prácticas comerciales desleales de Brasil y otro del 12,5 % por la supuesta tolerancia del país al trabajo forzado.

gs (efe, Globo News)