Cerimedo fue aprehendido cuando pretendía abordar un vuelo a Buenos Aires

Santa Cruz. Cerimedo fue detenido en el aeropuerto cuando intentaba viajar a Argentina, horas después del ataque armado contra Nadia Beller, mientras la Policía busca esclarecer a los autores y el móvil del atentado.

Fuente: DTV

Fernando Cerimedo, señalado como principal sospechoso dentro de la investigación por el intento de asesinato de la activista Nadia Beller, fue detenido por la Policía cuando pretendía abordar un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Buenos Aires.

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La intervención policial se produjo en el aeropuerto, donde Cerimedo se disponía a salir del país rumbo a Argentina. El asesor presidencial quedó bajo custodia para ser puesto a disposición de las autoridades encargadas de investigar el violento ataque.

Su detención se produce horas después del atentado contra Beller, quien recibió tres impactos de bala y tuvo que ser trasladada de emergencia a un centro médico de Santa Cruz.

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La Policía continúa realizando actuaciones para identificar a los autores materiales y esclarecer quién ordenó el ataque y cuál habría sido el móvil