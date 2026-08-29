Cívicos cruceños advierten con medidas de presión ante falta de respuestas del Gobierno

Cuestionan al presidente Rodrigo Paz por no asumir “decisiones radicales” y plantea ampliar la importación privada de combustibles. El lunes, el Comité Pro Santa Cruz definirá si convoca a una Asamblea de la Cruceñidad

Por Ernesto Estremadoiro Flores

Fuente: El Deber

El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, afirmó que se agotó la paciencia de la dirigencia cruceña ante la falta de respuestas del Gobierno a la crisis de combustibles y advirtió que el lunes se definirán nuevas acciones, incluida la posibilidad de convocar a una Asamblea de la Cruceñidad.

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“Se agotó el tiempo, se acabó la paciencia”, afirmó Zambrana, al cuestionar que las reuniones con ministros hayan derivado en acuerdos que, según su evaluación, no se traducen en decisiones de fondo. Sostuvo que el presidente Rodrigo Paz debe asumir “cambios radicales” para enfrentar la crisis.

Entre las principales demandas mencionó la necesidad de ampliar y facilitar la importación privada de combustibles, además de reducir impuestos y trabas burocráticas que, a su criterio, encarecen el producto importado hasta niveles de Bs 18, Bs 19 y Bs 20 por litro.

La demanda se produce en medio de la tensión generada por el Decreto Supremo 5676, que estableció un precio referencial de Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores, mientras mantiene en Bs 9,80 el precio para otros usuarios. El Gobierno sostiene que la medida busca reducir el contrabando y facilitar mecanismos de importación privada.

El sector agropecuario rechazó la norma y dio al Gobierno un plazo hasta este domingo para abrogarla. En caso contrario, anunció que acudirá el lunes al Comité Pro Santa Cruz para solicitar la convocatoria de una Asamblea de la Cruceñidad.

Zambrana confirmó que el directorio ampliado del Comité analizará el lunes esa posibilidad y señaló que también existen sectores de las provincias que plantean acudir a la Asamblea, independientemente de que el Gobierno decida modificar o abrogar el decreto.

El dirigente tampoco descartó un cabildo, aunque aclaró que una convocatoria de ese tipo tendría que estar orientada a adoptar una decisión concreta y no solamente a expresar una posición política.

“Los cabildos son para tomar una decisión concreta de algo”, afirmó, al señalar que, de producirse, podría ser el escenario para definir medidas de hecho.

Paro no es la primera opción

Pese al endurecimiento de su posición, Zambrana dijo que considera difícil la convocatoria a un paro cívico y explicó que personalmente no respalda esa medida debido al impacto que tendría sobre las familias. “Yo no soy pro paros, porque hoy día la familia boliviana estamos sufriendo”, afirmó.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de otras formas de protesta y sostuvo que Santa Cruz ya no puede continuar esperando soluciones del nivel central.

La posición de los cívicos se suma a una propuesta que la Gobernación de Santa Cruz viene impulsando para importar combustibles con participación privada. La iniciativa contempla utilizar capital privado y la infraestructura existente para introducir combustible y distribuirlo en el departamento, aunque requiere definir el mecanismo legal y la participación de las instituciones estatales.

Además, la importación privada de carburantes ya fue habilitada por el Decreto Supremo 5644, aprobado en junio, aunque bajo un esquema excepcional. La norma permitió a privados importar combustibles y comercializarlos a precios de mercado, mientras YPFB mantiene la venta de carburantes a precios regulados.

Por ello, el planteamiento actual de Zambrana apunta principalmente a profundizar y desburocratizar ese mecanismo, eliminando costos e impedimentos que, según el dirigente, dificultan que el combustible importado llegue al mercado en condiciones competitivas.

“No podemos esperar más”, insistió Zambrana, al señalar que Santa Cruz lleva 10 meses esperando soluciones y que ahora corresponde adoptar “decisiones estructurales”.

Fuente: El Deber