Cobija: Tres aprehendidos en operativos para esclarecer muerte violenta de un hombre

Los efectivos decomisaron nueve teléfonos celulares y aprehendieron a una mujer y a un menor de edad durante el operativo.
Fuente: El Deber
Asimismo, los efectivos secuestraron nueve teléfonos celulares y aprehendieron a una mujer y a un menor de edad durante operativos. Las autoridades buscan determinar si los aprehendidos tienen relación con los hechos violentos y establecer las responsabilidades correspondientes.
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Contexto
Dos jóvenes de 26 y 25 años, ambos vecinos del barrio Paraíso, fueron asesinados a tiros la noche del lunes en inmediaciones del Centro Comercial ISA, en la calle Ayacucho de Cobija, Pando. La Policía busca a los autores, quienes, según las primeras investigaciones, escaparon a bordo de una motocicleta negra.
El hecho se registró alrededor de las 22:13 del 17 de agosto, después de que dos sicarios que se desplazaban en una motocicleta presuntamente interceptaran a las víctimas. De acuerdo con los primeros datos recogidos por los investigadores, antes de los disparos se produjo una discusión entre los involucrados.