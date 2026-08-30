Cobija: Tres aprehendidos en operativos para esclarecer muerte violenta de un hombre

La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer el caso del doble crimen registrado en la calle Comercio, hace unos días, luego de ejecutar allanamientos en diferentes barrios de Cobija. El resultado del operativo ha sido tres personas aprehendidas, nueve celulares y un arma de fuego incautados.

El comandante Departamental de la Policía en Pando, Erland Monasterio,mientras que el tercer involucrado será investigado en Cobija tras ser encontrado presuntamente con un arma de fuego.

Asimismo, los efectivos secuestraron nueve teléfonos celulares y aprehendieron a una mujer y a un menor de edad durante operativos. Las autoridades buscan determinar si los aprehendidos tienen relación con los hechos violentos y establecer las responsabilidades correspondientes.

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Contexto

Dos jóvenes de 26 y 25 años, ambos vecinos del barrio Paraíso, fueron asesinados a tiros la noche del lunes en inmediaciones del Centro Comercial ISA, en la calle Ayacucho de Cobija, Pando. La Policía busca a los autores, quienes, según las primeras investigaciones, escaparon a bordo de una motocicleta negra.

El hecho se registró alrededor de las 22:13 del 17 de agosto, después de que dos sicarios que se desplazaban en una motocicleta presuntamente interceptaran a las víctimas. De acuerdo con los primeros datos recogidos por los investigadores, antes de los disparos se produjo una discusión entre los involucrados.