Comité Pro Santa Cruz lleva ayuda a Barrio Lindo: entrega insumos para bomberos y equipos de rescate

En el marco de la emergencia por el incendio que afecta a la feria Barrio Lindo, el Comité Pro Santa Cruz se movilizó de manera inmediata para entregar un cargamento de ayuda humanitaria e insumos logísticos destinados al personal de bomberos y brigadistas que trabajan ininterrumpidamente en la sofocación de las llamas.

El presidente de la institución cívica, Stello Cochamanidis, llegó al lugar acompañado por la secretaria de Medio Ambiente, el director del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) y representantes del gobierno municipal para realizar la entrega directa de los suministros recopilados.

«Hemos conseguido donaciones de manera rápida para venir a ayudar a los voluntarios y a los bomberos. Agradecemos a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y a su presidente, así como a otros amigos con los que tocamos puertas para traer lo necesario y que puedan trabajar en las condiciones que amerita esta desgracia», expresó Cochamanidis durante la entrega.

Entre los insumos aportados por la entidad cívica se destacan bebidas isotónicas, medicamentos, sales de rehidratación oral y pilas para las linternas utilizadas en los operativos nocturnos dentro de los pasillos siniestrados.

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Cochamanidis destacó la labor incansable de los equipos de auxilio y confirmó que continuarán gestionando más recursos según los requerimientos del Comando de Incidencia: «El trabajo que hacen de manera voluntaria es digno de admirar. Nos están comentando bien qué es lo que necesitan para hacer las gestiones posibles y seguir colaborando», concluyó.