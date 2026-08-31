Delincuentes roban dos ópticas en el centro cruceño llevándose objetos valuados en más de Bs 35.000

Fuente: Unitel

La madrugada del domingo se reportaron robos en dos ópticas ubicadas en la calle España en el centro de la capital cruceña. El daño económico ronda los Bs 40.000 y Bs 35.000 en ambos negocios.

“Hurgaron todos los cajones. Se llevaron las gafas y todavía se las aprueban las gafas. Hurgaron los cajones donde yo tenía las tablets corporativas que nosotros utilizamos. Se llevaron todo, y el monto aproximadamente son de 40.000 bolivianos”, relató Jennifer Peña, dueña de una de las ópticas afectadas.

Mientras que en la segunda tienda, la dueña contó que uno de los delincuentes abrió la puerta con un desatornillador, rompió el candado y forcejeó la puerta de vidrio para lograr ingresar.

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