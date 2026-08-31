Delincuentes roban dos ópticas en el centro cruceño llevándose objetos valuados en más de Bs 35.000

Delincuentes roban dos ópticas en el centro cruceño llevándose objetos valuados en más de Bs 35.000Categorías Seguridad, VideosEtiquetas 31/08/2026 Los delincuentes utilizaron un desatornillador para forzar el ingreso. Cámaras de seguridad captaron a los antisociales [Foto: UNITEL ] / Cámaras de seguridad captan el ingreso de antisociales robando en dos ópticas Fuente: Unitel La madrugada del domingo se reportaron robos en dos ópticas ubicadas en la calle España en el centro de la capital cruceña. El daño económico ronda los Bs 40.000 y Bs 35.000 en ambos negocios. eju.tv “Hurgaron todos los cajones. Se llevaron las gafas y todavía se las aprueban las gafas. Hurgaron los cajones donde yo tenía las tablets corporativas que nosotros utilizamos. Se llevaron todo, y el monto aproximadamente son de 40.000 bolivianos”, relató Jennifer Peña, dueña de una de las ópticas afectadas. Mientras que en la segunda tienda, la dueña contó que uno de los delincuentes abrió la puerta con un desatornillador, rompió el candado y forcejeó la puerta de vidrio para lograr ingresar. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Según las imágenes de las cámaras de seguridad, una vez que el delicuente ingresó a la tienda, comenzó a revisar los cajones y escoger las gafas según los precios. Minutos después, ingresó otra segunda persona, que conversa con el primer hombre. “Mira las cámaras, se prueba alguna que otra montura, sonríe, charla con otro, se lleva también igual gafas, se llevan monturas de niños que tenemos acá, monturas evaluadas en 800 bolivianos, rondan aproximadamente unos 35.000 bolivianos las pérdidas que tenemos”, señaló la mujer afectada. Las dueñas de ambos negocios hicieron un llamado urgente a las autoridades para incrementar el patrullaje y la presencia policial en la zona del casco viejo, que pese a ser céntrica, registra una escasa vigilancia durante la madrugada.