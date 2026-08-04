Desde San Ignacio hasta San Matías, llega un fuerte contingente policial para capturar a presuntos sicarios

Santa Cruz. El objetivo principal es localizar y capturar a los autores de los asesinatos de civiles y del subteniente de la Policía, hechos que las investigaciones relacionan con organizaciones criminales que operan en la frontera.

Fuente: Red Uno

Charles Muñoz Flores

Un importante contingente de la Policía Boliviana fue desplegado en la zona fronteriza entre San Ignacio de Velasco y San Matías con el objetivo de reforzar la búsqueda de presuntos sicarios y de ciudadanos extranjeros vinculados al crimen organizado, responsables de una serie de hechos de sangre registrados en la región.

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El operativo se desarrolla apenas cuatro días después del asesinato de un efectivo de Inteligencia de la Policía, quien fue emboscado y acribillado mientras realizaba labores investigativas para identificar a los responsables del asesinato de cuatro comunarios en una propiedad ubicada a unos 10 kilómetros del municipio de San Matías.

Las operaciones están bajo la coordinación del Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz. El subcomandante departamental, Juan Carlos Revollo, confirmó que el despliegue policial se extenderá a lo largo de la franja fronteriza.

“Es en este lugar donde un camarada, un miembro de la Policía Boliviana, ha perdido la vida. Por esta situación se encuentran desplegados efectivos desde San Ignacio de Velasco hasta San Matías y se tiene previsto el arribo de más personal para reforzar los operativos”, señaló la autoridad policial.

El objetivo principal es localizar y capturar a los autores de los asesinatos de civiles y del subteniente de la Policía, hechos que las investigaciones relacionan con organizaciones criminales que operan en la frontera.

En la comunidad de Ascensión de la Frontera permanecen concentrados efectivos de diferentes unidades especializadas, entre ellas la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), personal de Inteligencia, la unidad de Crimen Organizado, además de grupos tácticos dependientes del Comando Departamental.

Los uniformados aguardan el alineamiento operativo y la distribución de tareas para intervenir en puntos estratégicos donde, según información de Inteligencia, podrían ocultarse ciudadanos extranjeros presuntamente involucrados en actividades del crimen organizado y en varios casos de sicariato registrados en la zona.

Como parte del refuerzo, otro contingente policial será trasladado por vía aérea desde Santa Cruz a bordo de un avión Hércules, que aterrizará en la base militar ubicada en el aeropuerto de San Matías, fortaleciendo así las operaciones terrestres ya desplegadas.

El movimiento policial comenzó la noche del lunes, cuando cerca de las 23:00 arribaron decenas de efectivos a Ascensión de la Frontera. Desde ese punto se ejecutará una estrategia de búsqueda e intervención en distintos sectores considerados de alto riesgo, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los recientes hechos de violencia que mantienen en alerta a la región fronteriza.