Desplazan policías de La Paz a San Matías para reforzar operativos tras la muerte de un subteniente en un ataque armado

“Por orden de nuestro Comando General se ha trasladado un contingente importante de funcionarios policiales para generar prevención en el lugar, y esta dirección ha dispuesto reforzar para generar una sensación de seguridad”, informó la autoridad.

Ante los hechos violentos registrados en el municipio cruceño de San Matías , donde un subteniente fue abatido por un grupo armado tras la muerte de otras cuatro personas, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Marcelo Sánchez, informó que un contingente policial se desplazó hasta la localidad para reforzar los operativos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El jefe policial también señaló que efectivos de otras unidades y direcciones fueron desplazados hasta este municipio cruceño, donde se registraron los hechos violentos. Sin embargo, evitó mencionar la cantidad de policías desplazados.

La tarde del domingo llegó un grupo especializado de policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) a la base militar Diablos Rojos del aeropuerto El Trompillo, con la finalidad de desplazarse hacia San Matías, epicentro del conflicto armado.

La tarde del sábado, la Policía confirmó que el cuerpo hallado a un kilómetro de una pista clandestina descubierta corresponde al subteniente Yerson Salazar, quien estaba desaparecido desde la emboscada registrada el pasado jueves en el municipio cruceño de San Matías.

De acuerdo con el reporte, el hallazgo se produjo durante los operativos desplegados para ubicar al uniformado y capturar a los responsables del ataque.