Dockweiler convoca a la Asamblea de la Paceñidad para atender el problema de la basura

La Alcaldía de La Paz invitó a las organizaciones sociales a participar a la Asamblea de la Paceñidad bajo el lema «Juntos ante la Crisis de la Basura». La principal temática a abordar, según informaron, será la responsabilidad empresarial en el aseo urbano y las acciones necesarias para proteger la salud pública.

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Desde hace días, la ciudad de La Paz vive una crisis sanitaria por la acumulación de desechos en calles, avenidas y contenedores, tras el fracaso del diálogo entre la Alcaldía y los trabajadores de aseo urbano.

El servicio de recolección se ha reducido al 50%, y los trabajadores de La Paz Limpia amenazan con bloquear el relleno sanitario de Sak’a Churu, mientras la empresa Trébol advirtió que ya no puede financiar el servicio en la ladera este y macrodistritos rurales por la falta de respuesta a sus 23 comunicaciones solicitando un reajuste de precios desde enero de 2026.

El concejal Fernando Ruiz cuestionó el silencio municipal y recordó que el Decreto Supremo 5660, promulgado el 21 de julio, autoriza a los gobiernos municipales a ajustar los precios de los contratos de aseo.

El alcalde César Dockweiler manifestó que no se puede «someter a una presión por la que la salud de los ciudadanos está en juego», mientras los equipos municipales salen a recoger basura de forma improvisada. Los trabajadores denunciaron incertidumbre sobre su estabilidad laboral, el pago de salarios y la pérdida de beneficios como el bono de cumpleaños.