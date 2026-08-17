Dólar en Bolivia: Así cotiza este lunes 17 de agosto

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este lunes 17 de agosto un Tipo de Cambio Oficial de Bs 11,58 por dólar, manteniendo la tendencia descendente registrada durante las últimas jornadas.

Durante la última semana, la cotización oficial experimentó varios descensos. El dólar pasó de Bs 11,86 el lunes a Bs 11,77 el martes y posteriormente bajó a Bs 11,71 el miércoles, Bs 11,66 el jueves y Bs 11,62 el viernes.

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¿A cuánto está el dólar en el mercado paralelo este lunes?

Mientras la referencia oficial se encuentra en Bs 11,58, el mercado paralelo presenta movimientos respecto a la jornada anterior.

Según los datos publicados por dolarboliviahoy.com, el dólar se cotiza este lunes en Bs 11,58 para la compra y Bs 11,52 para la venta.

En la jornada anterior, la misma plataforma reportó Bs 11,52 para la compra y Bs 11,50 para la venta. En comparación con esos valores, la compra subió seis centavos y la venta aumentó dos centavos.

Aunque el mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado, sus cotizaciones continúan siendo utilizadas como referencia por distintos actores económicos.

Entretanto, el Tipo de Cambio Oficial continuará siendo publicado diariamente por el Banco Central de Bolivia, conforme al régimen cambiario vigente.