El Alto habilita dos bancos de leche materna en hospitales Corea y Los Andes

El Alto ya cuenta con sus primeros bancos de leche materna tras la histórica apertura de estos servicios en los hospitales Corea y Los Andes. El objetivo de contar con estos centros es proteger la vida de los recién nacidos prematuros y de bajo peso.

Con refrigeradores de 600 litros, El Alto se convierte en el primer municipio en conservar leche materna. Estos forman parte del equipamiento médico que el Gobierno Municipal recibió por un total de $us 600.000 del Ministerio de Salud y Deportes.

El alcalde Eliser Roca destacó que con esta entrega El Alto marca un precedente a nivel nacional en el cuidado de la primera infancia.

“El Alto es el primer municipio que tiene dos refrigeradores para conservar la leche materna», subrayó.

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Con estos equipos, los hospitales Los Andes y Corea podrán garantizar la alimentación de bebés cuyas madres no puedan dar de lactar y al mismo tiempo agradeció al Gobierno nacional por el apoyo brindado a la población de El Alto.

PROGRAMA

La cartera de Estado, a través del Programa BID 4612, concluyó este lunes la tercera y última entrega de equipamiento médico para los hospitales Los Andes y Corea. El apoyo supera los $us 600.000 en fortalecimiento hospitalario.

Doris Andia, coordinadora del Programa aseguró que «Hoy estamos visitando el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto por el motivo de informar al señor alcalde que se ha cumplido hasta el día viernes con la tercera entrega de equipamiento médico para los hospitales Los Andes y Corea. Esta entrega concluye en más de seiscientos mil dólares de apoyo y de fortalecimiento».

Asimismo, detalló que las tres entregas buscaron fortalecer el acceso a la salud materna y neonatal en el municipio. En la primera entrega se repartieron lámparas elíticas, lámparas cuello de ganso, trajes antishock.

En una segunda dotación se entregó carros de paro, balanzas digitales, oxímetros adulto y neonatal. La tercera entrega consistió en ecógrafos portátiles, refrigeradores de conservación de leche materna. También refrigeradores de conservación de medicamentos, monitores multiparamétricos, dopplers y mesas de reanimación neonatal.

La secretaria de Salud, Rosse Mary Blanco, destacó toda la entrega de equipamiento. «Muchas mujeres no tienen leche y es así que llegan a estos hospitales los refrigeradores para conservar la leche materna que es vital hasta los seis meses», indicó.

Aseguró que El Alto es el primer municipio que cuenta con este equipo para refrigerar leche de 600 litros.

“Son enormes los equipos. Ahora estos refrigeradores nos van a conservar la leche materna para que todos los recién nacidos que no tengan mamás o que no puedan dar de lactar en su momento puedan acudir a estos centros. Seríamos como pequeños bancos de leche que podemos ofrecer este servicio en estos dos hospitales», afirmó.