“El país necesita dólares»: Ríos advierte que si el gobierno no entrega divisas a YPFB continuará el desabastecimiento

Ximena Rodriguez

YPFB abrió las ofertas económicas en Santa Cruz como parte del proceso de selección para el suministro de hidrocarburos líquidos durante 2026. En este contexto, el exministro Álvaro Ríos advirtió que “estamos casi 2 años inmersos en un desabastecimiento parcial de gasolina y diésel, en breve se viene el GLP”, agregando que “estimo que la deuda que tiene Bolivia está entre 1.200 y 1.250 millones de dólares, incluyendo empresas de servicio”.

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Desglose de los compromisos pendientes y logística

Al profundizar sobre el origen de esta cifra, la exautoridad detalló que “la deuda de Trafigura y Vitol asciende a 800 millones de dólares, YPFB le debe” y que además “en segunda instancia, le debe 300 millones de dólares a las operadoras privadas bolivianas por la venta de crudo o condensado, GLP, principalmente al mercado interno”.

Además, Ríos remarco que “la única manera en la que estemos dotados de gasolina y diésel es que el ministro de Economía y Finanzas, le dote a YPFB de dólares necesarios para que compre volúmenes oportunamente”. A ello sumó las demandas de los transportistas que internan el producto desde los puertos, concluyendo que “YPFB es una empresa que no tiene mucha plata y debe mucha plata”.

En cuanto al mecanismo de contratación en el exterior, Ríos explicó que “YPFB contrata volúmenes por plazos, no se compra cisterna a cisterna, se compran volúmenes para entrega en seis meses con los precios vigentes a la fecha de entrega”. Asimismo, enfatizó que “lo que hace ahora YPFB es lanzar una invitación pública para elegir al postor, pero ese postor tiene cláusulas de tiempos de pago que, si YPFB no cumple, el proveedor no le va a cumplir”.

Sobre la lista de participantes en la recepción de sobres de este lunes, el especialista observó que “me llama la atención la empresa Persian Mechanical International, nunca la había oído, la he googleado, no se la conoce como una proveedora internacional”. En contraposición, mencionó que firmas como Trafigura son “un mal necesario tenerlas”, aunque advirtió que al alcanzar los techos de crédito de una negociación “llega a su límite y no mandan más”.

La exautoridad remarcó que “la única manera en la que estemos dotados de gasolina y diésel es que el ministro de Economía y Finanzas le dote a YPFB de dólares necesarios para que compre volúmenes oportunamente”.

Urgencia de reformas estructurales y dólares en el país

Para superar la coyuntura del mercado energético, Ríos aseveró que “el problema de Bolivia es crítico y serio, y la única manera de paliar la situación en el mediano plazo es hacer una ley de hidrocarburos y para hacerlo hay que quitar los subsidios”. Finalmente, remarcó que “el país necesita dólares y la ida al FMI debía hacerse antes de entrar a gobernar, ya se debería haber tenido un paquete de cambios”.